Alcalde presenta presupuesto para preparar a NYC en la era Trump

El mandatario mencionó que habrá ahorros y reservas para evitar una eventual crisis ante los recortes federales, pero no se incluyeron fondos específicos para ayudar a los inmigrantes

El presidente Donald Trump lleva menos de una semana en la Casa Blanca y ante la lluvia de recortes federales que parecen asomarse sobre Nueva York, el alcalde Bill de Blasio dio a conocer el presupuesto del año fiscal 2018, con el que espera garantizar que la Gran Manzana esté preparada para afrontar cualquier contingencia.

Asegurando que la Ciudad debe mantenerse fuerte ante la incertidumbre que han generado el nuevo gobierno y el Congreso en Washington, De Blasio y su equipo elaboraron un presupuesto donde priman el ahorro y el aumento de reservas financieras, pero al mismo tiempo promueve proyectos de inversión en obras de infraestructura, seguridad y educación, entre otros.

El presupuesto preliminar de $84,670 millones, superior al del 2017, incluye recursos para aumentar 2,000 uniformados en la Policía, crear más viviendas asequibles, el acceso de 70,000 niños más al Prekinder universal de jornada completa y la promoción de programas educativos que garanticen que los niños que terminen segundo grado sepan leer.

Datos sobre el Presupuesto preliminar del año fiscal 2018 presentado hoy por @NYCMayor: https://t.co/x1XMoUl9zF pic.twitter.com/J9RT7zuOQ3 — Ciudad de Nueva York (@nycgob) January 24, 2017

Asimismo menciona la inversión $147 millones adicionales para repavimentar vías, $303 millones para activar el tunel de agua que conecta a Brooklyn con Queens y $1,000 millones para reemplazar los techos dañados y envejecidos de 729 edificios de NYCHA.

Y aunque en su informe el alcalde de Blasio destacó que los inmigrantes son la columna vertebral en la economía de la Gran Manzana, ya que representan el 45% de la fuerza laboral y son dueños del 52% de los negocios, en el presupuesto no se incluyó un rubro específico de protección o ayuda legal a inmigrantes.

La ausencia de fondos de ayuda focalizada a los inmigrantes, quienes temen que el presidente Trump cumpla sus amenazas de promover deportaciones masivas, causó sorpresa, pero el mandatario explicó sus razones.

“En este momento hay fondos disponibles para gente que tiene casos de deportación y han sido suficientes (…) ese dinero ya existe en este momento”, comentó de Blasio, al referirse a los fondos que se aprobaron para el año fiscal 2017, al tiempo que agregó que al no saber cómo se moverá el gobierno actual en el tema migratorio es mejor esperar.

“Vamos a mirar otra vez. No sabemos qué va a pasar, especialmente cuando no sabemos que se va a mover”, comentó de Blasio, recordando que el presidente Trump ha cambiado de opinión varias veces sobre los indocumentados, pasando de decir inicalmente que iba a deportar a todos los que no tuvieran papeles, a mencionar después que solo lo hará con los criminales.

“No podemos proyectar nada sobre lo que va a significar esto hasta que no veamos que pasa, pero si hubiera una intención de deportaciones masivas, vamos a trabajar con el Concejo de la Ciudad para mantener a las familias neoyorquinas juntas”, dijo el alcalde, prometiendo nuevamente que no desamparará a los indocumentados.

De Blasio mencionó también que varias de las movidas de la ciudad están pensadas en dos planes a mediano y largo plazo con obras y ahorros en períodos de 5 y 10 años.

“Tenemos un plan de gasto justo y responsable”, mencionó el mandatario, explicando que espera que cada año, durante cuatro años $1,000 millones se destinen a la reserva general, al igual que $4,000 millones para el fondo de beneficios de jubilación y salud y otros $1,000 millones para la reserva de estabilización capital, que creó su administración.

El presupuesto preliminar del 2018