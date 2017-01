Chris Brown arremete contra humorista por compararle con Trump

El comediante Aziz Ansari le subió los humos al rapero con su monólogo en Saturday Night Live

El humorista Aziz Ansari, fue alabado por unos y criticado por otros con motivo del monólogo de apertura que hizo el sábado pasado en el popular programa de humor ‘Saturday Night Live’, en el que estableció una comparación entre Chris Brown y el recién investido presidente de Estados Unidos Donald Trump, algo que al rapero no le sentó nada bien.

Lo que ha alimentado aún más la polémica son las palabras y las formas que ha empleado el cantante para responder a Anzari.

“¡Y una mier**! Que alguien le diga al ‘Aladdin’ este que se baje de mi po** ahora mismo”, reza el contundente mensaje que le dirigió a través de su cuenta de Twitter y con el que, haciendo gala de su lado más vulgar, trató de negar cualquier tipo de parecido con el magnate republicano.

El que fuera excompañero sentimental de Rihanna, a quien propinó una brutal paliza en el año 2009 que le llevó a pasar varios meses en prisión y posteriormente a vivir bajo libertad condicional, también compartió en las redes sociales un incendiario vídeo en el que se desahogaba amargamente, utilizando para ello un lenguaje claramente soez, sobre los mordaces comentarios de los que había sido objeto.

“De verdad que no me dejan tranquilo. Este negra** ha dicho que Donald Trump es como el Chris Brown de la política. Os juro que voy a coger y largarme de aquí. No os creáis una mie** de lo que veáis, hasta la sal se parece al azúcar en este país”, se quejó a través de una grabación que posteriormente borró de sus cuentas.

Al margen del hecho de que Aziz Ansari no es árabe como Aladdin sino que sus ancestros provienen de la comunidad tamil de La India, lo cierto es que el protagonista de series como ‘Masters of None’ y ‘Parks and Recreation’ fue bastante más sutil que Chris Brown a la hora de explicar por qué tantos ciudadanos terminaron votando por Donald Trump para desmarcarse previamente de algunos de sus opiniones más polémicas, de la misma forma en que los fans del agresivo rapero tratan de mantenerse al margen de su comportamiento menos ejemplar.

“Si lo pensáis bien, Donald Trum es básicamente el Chris Brown de la política, y en lugar de desacreditar a sus detractores con un ‘Estos tíos no son leales’, dice cosas como ‘Vamos a hacer una América mejor’. Estoy seguro de que hay mucha gente que votó por Trump, al igual que hay mucha gente que escucha a Chris Brown y luego dice: ‘Hey, no, a mí solo me gusta su música, yo no sé nada sobre lo demás y no condono su currículum alternativo”, reza parte del monólogo de Aziz Ansari en ‘Saturday Night Live’.