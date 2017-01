¿Hillary Clinton quiere ser alcalde de Nueva York?

Un importante donante de su campaña dijo que ella no descarta competir por el gobierno de esta ciudad

Parece que Bill de Blasio tendrá una fuerte competencia para la Alcaldía de Nueva York: la excandidata presidencial Hillary Clinton.

Según John Catsimatidis, dueño de los supermercados Gristedes Foods, y un importante donante de la campaña de la demócrata, ella estaría considerando competir por el puesto.

“Hablé con ella al respecto, pero ella no me ni sí ni no. Ella no dijo que no. En mi opinión personal, es 50-50 “, dijo el millonario a “The New York Post”.

Incluso señaló que si ella decide competir por esa posición, él no intentaría lanzarse como aspirante.

“Si Hillary compite, no lo haré”, dijo Catsimatidis, quien participó en la elección por la Alcaldía en 2013 como republicano, pero perdió ante Joe Lhota.

Este diario publicó que los Clinton están analizando sus opciones para volver a la política, enfocados en labores en el Partido Demócrata.