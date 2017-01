La La Land arrasa en la carrera al Oscar, mira aquí la lista completa de nominados

El musical del año podría batir récords en la 89 edición de los premios del cine

Después de meses de incógnita y de teorías, finalmente hoy la Academia de cine de Hollywood anunció sus nominados para la próxima entrega de los premios Oscar 2017 . El film con más nominaciones resultó ser La La Land con 14 seguida detrás por Moonlight y la Llegada con 8.

Mejor película

Arrival

Fences

Hacksaw Ridge

Hell or High Water

Hidden Figures

La La Land

Lion

Manchester by the sea

Moonlight

Mejor actriz

Jackie, el film del chileno Pablo Larraín, protagonizada por Natalie Portman a los Oscar 2017.

Emma Stone, por La La Land

Natalie Portman, por Jackie

Ruth Negga, por Loving

Meryl Streep, por Florence

Isabelle Huppert, por Elle

Mejor actor

Casey Affleck, nominado como mejor actor por Manchester junto al mar en los Oscar 2017.

Casey Affleck , por Manchester by the sea

Viggo Mortensen , por Captain Fantastic

Andrew Garfield , por Hacksaw Ridge

Ryan Gosling , por La La Land

Denzel Washington , por Fences

Mejor actor de reparto

Mahershala Ali, por Moonlight

Jeff Bridges , por Hell or High Water

Lucas Hedges, por Manchester by the sea

Dev Patel, por Lion

Michael Shannon, por Nocturnal Animals

Mejor actriz de reparto

Octavia Spencer, por Hidden Figures, nominada a mejor actriz de reparto en los Oscar 2017.

Viola Davis, por Fences

Naomie Harris, por Moonlight

Nicole Kidman, por Lion

Octavia Spencer, por Hidden Figures

Michelle Williams, por Manchester by the sea

Mejor director

Kubo and the two strings

Moana

My Life as a Zucchini

The Red Turtle

Zootopia

Mejor edición de sonido

Arrival

Deepwater Horizon

Hacksaw Ridge

La La Land

Sully

Mejor mezcla de sonido

Arrival

Hacksaw Ridge

La La Land

Rogue One: a Star Wars Story

13 hours: The Secret Soldiers of Benghazi

Mejor diseño de producción

Jackie La La Land Lion Moonlight Passengers Mejor canción original “Audition (The Fools who dream)”, de La La Land “City of Stars”, de La La Land “Can´t stop the Feeling“, de Trolls “The empty chair”, de Jim: the James Foley Story “How far I´ll go“, de Moana