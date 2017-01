Las 10 preguntas más frecuentes sobre la quinoa, ¡que no te muerda!

Te ayudamos a aclarar cualquier duda para que puedas disfrutar de las bondades de esta semilla andina

Por si todavía no te eres parte de los muchos que comen quinoa regularmente, porque dudas sobre cuál comprar o cómo cocinarla, aquí contesto las interrogantes más comunes que tienen quienes no conocen las maravillosas bondades de esta semilla originaria de los Andes.

¿Dónde la encuentro?

En la mayoría de los supermercados. Es una semilla, pero casi siempre está en la sección de arroz, en la línea latina o de alimentos libre de gluten.

Es más cara, ¿porqué la debo comer?

Es uno de los ingredientes más saludables del mundo, no es nueva, es ancestral. Un producto artesanal típico de Bolivia y Perú. Alta en proteína, fibra, libre de gluten y repleta de vitaminas y minerales. Es el sustituto perfecto de la pasta, las tortillas, el pan y el arroz.

¿Hay que lavarla?

Si. Tiene un sustancia transparente que la hace amarga. Ponla en un colador bajo el grifo de agua y lávala por un minuto.

¿Cuánto rinde?

Rinde más que el arroz, 1 taza de quinoa hace entre unas 2 tazas de quinoa cocida.

¿Cuánta quinoa por cuánto líquido?

Para 1 taza de quinoa necesitas 2 tazas de agua o caldo, pero no olvides lavarla y sazonarla.

¿Cuánto tarda en cocinarse?

1 taza tarda exactamente 12 minutos. Pero retírala del fuego, cuélala (si le queda líquido) y sírvela en un plato llano para que enfríe y no pierda su encantadora textura.

¿Cómo la cocino?

En una olla con agua y sal a punto de hervir, agrega la quinoa, remueve, reduce a temperatura media baja, tapa y cocina. Se tornará translúcida y se le formará un anillo a cada semilla.

¿Cómo la puedo comer?

Caliente o fría. Como avena, en sopa, ensaladas, escabeches, como plato principal, acompañante y hasta en un postre. Ponte creativo o visita mi web que sus usos son infinitos.

¿La puedo cocinar en arrocera?

Si, de igual forma.

Hay varios tipos de quinoa en el mercado, ¿son todas iguales?

No. Hay muchas variedades. La más común es la quinoa blanca o perlada. La negra y la roja son más crocantes, tienen un sabor un poco más pronunciado y tardan más en cocinarse.

Espero haberte convencido de que la quinoa no muerde!

Chili de Pavo y Quinoa Emborrachado Con Cerveza

Rinde: 4-6 porciones

Es fácil, muy sabrosa, genial de brunch, almuerzo, cena y perfecta como aperitivo para las fiestas. No le temas a los muchos ingredientes, no te tomará más de 20 minutos. También puedes sustituir el pavo por pollo, carne, cerdo o sausage de pavo.

Lo que necesitas:

•1 libra de pavo molido (85/15)

•15. oz. de frijol rojo, cocido

•1 cebolla blanca, picada peq.

•4 tomates pera, picados peq.

•5 dientes de ajo, picados peq.

•1 taza de cerveza

•1 taza de caldo de pollo natural (mejor si es orgánico y bajo en sal)

•1 cda. de pasta de tomate

•1 chile serrano, sin semillas, ni venas

•1 cda. de polvo de chili

•1 cda. de aceite de oliva

•1/4 taza de cilantro

•1/4 taza de cebollino (cebolla verde)

•Sal a gusto

•Quinoa cocida y aguacate a gusto

Lo que tienes que hacer:

1.En una olla grande, en temperatura mediana alta, sofríe el ajo por 30 segundos. Luego agrega la cebolla y sofríe por unos 3 minutos y luego agrega los tomates y cocina en la misma temperatura por 3 minutos más, mientras sigues revolviendo. Agrega la pasta de tomate y mezcla bien.

2.Agrega el pavo y dora bien por unos 2 minutos. Luego añade la cerveza, mezcla y espera a que la temperatura suba nuevamente.

3.Echa los frijoles y mueve todo bien. Añade el caldo, el serrano, el polvo de chili, sal a gusto, mezcla y cocina en fuego bajo por 10 minutos.

4.Tres minutos antes de servirlo, agrega el cilantro, las cebollas verdes (cebollines), mezcla, prueba de sal y luego disfruta con la quinoa y el aguacate por arriba.

Hamburguesa de quinoa y frijoles

Esta hamburguesa está llena de proteína, sabor y te sacará de la rutina. Aunque no seas una persona vegetariana, te va a encantar.

La puedes servir como plato principal con o sin pan, con una hoja de lechuga en vez de pan, como aperitivo con alguna salsa por arriba o como acompañante de pescado, camarones, pollo, cerdo o carne. Una vez la pruebes, me darás la razón y si compartimos los mismos gustos, con Hogao o pico de gallo por arriba con mucho limón es espectacular.

Lo que debes tener:

•1/2 taza de quinoa

•1 taza de caldo de pollo (caldo de vegetales o agua)

•15 oz. frijoles pinto cocidos

•15 oz. frijoles canarios cocidos

•1 diente de ajo machacado

•1/4 taza cilantro picado

•1 chile serrano, picado en trozos pequeños, sin semillas ni venas (opcional)

•2 cdas. de aceite de oliva

•Sal y pimienta a gusto

Lo que debes hacer:

1.Pon el quinoa en un colador y limpia las semillas poniéndolo debajo del agua (grifo) de 30-60 segundos.

2.Luego, en una olla pequeña en temperatura alta agrega el caldo de pollo (agua o caldo de vegetales) y caliéntalo.

3.Cuando esté a punto de hervir, añade el quinoa, muévelo, tápalo, cocínalo de 10-12 minutos y luego déjalo reposar a un lado.

4.En un recipiente hondo, maja los frijoles, añade el ajo, el cilantro, el chile, sal y pimienta a gusto y, al final, el quinoa.

5.Una vez los ingredientes están bien mezclados y los frijoles bien majados, forma 4 hamburguesas y ponlas en un plato.

6.Calienta un sartén a fuego mediano-alto, añade el aceite de oliva y cocina las hamburguesas de 3-4 minutos por cada lado o hasta que se pongan doradas y un poco crujientes. Voltéalas con cuidado una vez, para que no se rompan. Sírvelas con pico de gallo por arriba o repollo y a disfrutar.

Doreen Colondres es nuestra celebrity chef. Latina, viajera incansable, graduada y certificada en cocina y vinos. Síguela en las redes @Doreen Colondres y visítala en http://www.LaCocinaNoMuerde.com o adquiere su libro en Amazon o Itunes.