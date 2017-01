Marchesín se defiende de críticas con mensaje en Instagram

Se q no ha sido el comienzo q hubiéramos querido, vamos a estar todos juntos por el objetivo final q es lo q realmente importa y queremos todos, estoy feliz de representar a este club q es impresionante y prometo dejar todo…#vamosamerica #reciencomienza a partirse la madre!!!

