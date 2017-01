Padre de Angelina Jolie acusa de “traidores” a Miley Cyrus y Shia LaBeouf

Jon Voight acusó a los artistas de traición a su país por haber participado en la Marcha de las Mujeres

Jon Voight, quien estuvo presente en el evento inaugural del mandato de Donald Trump, acusó a artistas como Miley Cyrus y Shia LaBeouf de traición a su País por participar en la Marcha de las Mujeres.

“La marcha fue en contra del gobierno y en contra de su presidente, tratando de denigrar su oficina y su presidencia y eso no está bien”, dijo el padre de Angelina Jolie a TMZ.

“Y cuando ves a gente joven, como Shia LaBeouf o Miley Cyrus, quienes tienen muchos seguidores… La gente joven los está mirando y ¿qué están ellos enseñando? Ellos están enseñando a traicionar“, afirmó.

El actor dijo que se sentía muy triste por toda aquella gente que estaba en contra del gobierno y su presidencia, incluyendo a las estrellas de Hollywood que han apoyado al movimiento.

“Este grupo de Hollywood yo lo encuentro… como una cosa muy triste para mí, que soy testigo de lo que ellos están haciendo”, expresó Voight.

En el día de la toma de investidura de Donald Trump como Presidente de Estados Unidos, LaBeouf transmitió vía internet su proyecto “He Will Not Divide Us” (“Él No Va a Dividirnos”), el cual invitaba a los participantes a tomarse una foto en una imagen con esa frase que estaba afuera del Museo de Nueva York.

Cyrus, en tanto, dio un discurso en la Marcha de las Mujeres, en su sede de Los Ángeles, este fin de semana, frente a cerca de 750 mil personas que salieron a manifestarse en contra de Donald Trump y las políticas que está implementando.

Voight, quien está a favor de Trump, incluso dio un discurso en el evento inaugural de su mandato.