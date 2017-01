Trump tiene nuevo eslogan

Historia de la frase “Make America Great Again”

En los últimos meses, el mundo entero escuchó hasta el cansancio el eslogan Make America Great Again, o MAGA, que utilizó el presidente Donald Trump durante su campaña.

Pero el mantra político, que está registrado en la Oficina de Marcas y Patentes de EEUU (U.S. Patent and Trademark Office) no es una creación del nuevo presidente.

En los años 80, los expresidentes Ronald Reagan y George H.W. Bush hicieron campaña utilizando la frase Let’s Make America Great Again, pero ninguno de los dos patentó el eslogan. El mantra fue incluso usado temporariamente por Bill Clinton, durante su campaña de 1992.

En un principio, Make America Great Again fue patentado por Bobby Estell, un presentador de radio y seguidor de Trump, que se anticipó al presidente y obtuvo los derechos para vender mercancía con la célebre frase.

Según información del sitio TMZ, el disc-jockey del programa Bobby Bones Show, de iHeartRadio, quiso comprar un sombrerito con el eslogan, pero estaban agotados. Fue así como descubrió que la frase no había sido patentada.

Estell luego ofreció transferir la marca a Trump, a cambio de una donación de $100,000 dólares al Hospital St. Jude y una reunión cara a cara con el controversial presidente.

En su cuenta de Twitter, el disc jockey publicó la foto del cheque y escribió:

“No puedo decir la cantidad del cheque, pero gracias Donald Trump. Este cheque va a St. Jude. Aqui tienes tu slogan de vuelta”.

La cantidad del cheque aparece borrada.

Eslogan de re elección

Durante una reciente entrevista con el Washington Post, Trump anunció que, para su campaña de re elección de 2020, utilizará una variación del eslogan original. El nuevo mantra esta vez será, Keep America Great.

El uso de dicha marca se aplicaría a productos que van desde pegatinas, camisetas y sombreros, hasta folletos, e incluso ropa de bebé.

Para evitar que esta vez alguien se le adelante, el miércoles anterior a la toma de posesión, el equipo presidencial presentó una solicitud en la Oficina de Marcas y Patentes de EEUU para hacerlo oficial.

Sin embargo, esta frase también estaba registrada, esta vez por Andreas S. Mueller, un funcionario de la oficina del Gobernador Jerry Brown. Esto hizo que Trump optara por agregarle un signo de exclamación al final, para poder patentarla.

Según Alan Garten, abogado de la Organización Trump, el presidente es dueño de alrededor de 800 marcas a lo largo de más de 80 países.

¿Marca o derecho de autor?

No es igual patentar una marca que obtener derechos de autor.

Una marca, o Trademark, protege frases, eslóganes o logos de una compañía, mientras que los derechos de autor, o Copyright, protegen creaciones artísticas u obras literarias y musicales.

Por otro lado, una patente se refiere a los derechos sobre una invención.

Según información de la oficina de patentes del gobierno, el primer paso para aplicar para una marca es seleccionar un nombre que no tenga posibilidades de confundirse con otra marca.

La oficina puede rechazar el pedido cuando se trata de un apellido, una descripción geográfica, una palabra despectiva u ofensiva, o cuando la marca es el título de un libro o película, entre otros.

El sitio gubernamental aconseja consultar con un abogado que conozca el proceso y pueda asesorar al interesado.

También aconseja realizar una búsqueda en el sitio https://www.uspto.gov/trademark, antes de presentar la solicitud, para asegurarse de que el nombre propuesto, ya no ha sido registrado.

La tarifa para aplicar varía entre $225 dólares a $400, según el caso.

Para información más detallada sobre el proceso, puedes visitar: https://www.uspto.gov