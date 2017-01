Cine: el mejor cine latinomaericano de autor en “Neighboring Scenes”

La Film Society del Lincoln Center y Cinema Tropical organizan un evento único e imprescindible para los amantes del séptimo arte

El cine latino no existe. Sin medias tintas, honesto y a veces crudo como esta afirmación es el festival de cine Neighboring Scenes: New Latin American Cinema, que pretende convencer al público, hispano y no hispano, de que es imposible meter bajo el mismo paraguas cultural la diversidad de películas y estilos inherentes a los cineastas latinoamericanos.

Organizado por la Film Society del Lincoln Center y Cinema Tropical, hablamos con la creadora de la muestra, Rachael Rakes, y con Lina Rodríguez, la directora de la cinta “This Time Tomorrow/Mañana a esta hora”, sobre la importancia de promover eventos cindematográficos como este en la Gran Manzana y en todo el mundo.

¿Cómo surge la idea de crear este festival?

Rachael Rakes: Nos dimos cuenta de que faltaba un espacio en Nueva York para películas latinoamericanas de autor. No solo de los países que normalmente participan en festivales de cine latino (México, Brasil y Argentina, sino también Paraguay, Perú o la República Dominicana.

Está claro que cada autor tiene un punto de vista único, pero ¿creen que hay algo que caracterice al cine hecho en Latinoamérica?

Rachael Rakes: No. Hay tendencias que probablemente sean populares ahora, como la corriente neorrealista que estamos viendo estos días, un cine más oscuro, más lento o con mucho contenido político, pero son más modas que una estética que defina al cine hecho en toda Latinoamérica.

Lina Rodríguez: Empaquetar el cine latinoamericano en un solo estilo es un gancho de mercadeo de los gringos y los europeos. Hay ciertas expectativas respecto a cómo debe ser el cine latinoamericano que son ciertamente colonialistas y esperan que las películas sean más exóticas y que muestren algunos estereotipos y el imaginario latinoamericano para una audiencia de países desarrollados. La diversidad de géneros y estilos y formas está sucediendo ahora de forma más visible en el cine latinoamericano, pero hasta hace poco a algunos países como Colombia no se les permitía hacer la misma variedad quese le permite al cine argentino o español, por ejemplo.

¿Cuál era su filosofía al elegir las películas que participan?

Rachael Rakes: Quería que fuera una muestra muy diversa y que incluyera comedia, historias de madurez… de todo y bueno.

Lina Rodríguez: Lo mejor de esta muestra es que realmente presenta una diversidad de género, de estilos y de países y hace buena representación de las distintas realidades latinoamericanas.

¿Cómo ve el papel de la mujer en el cine latinoamericano?

Rachael Rakes: hemos querido que la mitad de las películas fueran proyectos dirigidos por mujeres porque afortunadamente cada vez hay más mujeres que consiguen financiación para sus películas y queremos contribuir a mostrar su trabajo.

Lina Rodríguez: Aún hay mucha distinción entre hombres y mujeres en esta industria. Yo como mujer realizadora y latina lo he tenido que hacer todo por mi cuenta. No he tenido oportunidades así que decidí creármelas yo misma. En mi película también trato el tema porque la protagonista es una adolescente de 17 años que está buscando formas de entender qué tipo de mujer quiere ser en una sociedad en la que ser mujer tiene distintas presiones y expectativas.

¿Qué películas no podemos perdernos?

Rachael Rakes: “Maquinaria Panamericana”, de Joaquín Paso, que trata temas de política y trabajo en México pero desde un punto de vista cómico que no se ve a menudo. Es extraña, graciosa y entretenida a la vez.

Lina Rodríguez: “Mañana a esta hora”, mi película, sigue la cotidianeidad de una familia antes y después de una tragedia que les cambia la vida y la dinámica familiar que tenían. El germen de la historia es la incertidumbre de lo que nos trae el futuro, el paso del tiempo y lo transitorio de la vida.

En detalle

¿Qué? Festival de cine Neighboring Scenes

¿Cuándo? Del 26 al 31 de enero, consulte horario de proyecciones en www.filmlinc.org

¿Dónde? Walter Reade Theater (165 west 65th St, Manhattan)

Entradas desde $11 en www.filmlinc.org