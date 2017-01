Continúan las muertes de niños y las investigaciones a la ACS

El DOI investigó las fallas de como el ACS manejó el caso de Jaden Jordan.

La madre de Zamair Coombs, quien fue hallado muerto este jueves en el sótano de un apartamento en el vecindario Brownsville, en Brooklyn, confesó a detectives de golpear a muerte al pequeño de 4 años.

Zarah Coombs, de 26 años, fue arrestada por 4 cargos incluyendo homicidio.

“Familia o no, ella merece ser procesada en la mayor medida posible. Las personas discuten, pelean, pero esto inaceptable, intolerable que mates a un niño de 4 años”, dijo su hermano, Thomas Coombs, a varios medios locales.

La muerte de Zamair continúa una lista de niños que han muerto víctimas de abuso en los pasados 6 meses. Y precisamente ocurre cuando el Departamento de Investigaciones de la ciudad (DOI) publicó este jueves los resultados preliminares sobre la forma que la Administración de Servicios Infantiles (ACS) lidió con el caso de Jaden Jordan.

Jordan, de 3 años, falleció tras ser golpeado y dejado en coma por el novio de su madre el 28 de noviembre.

Dos días antes, la ACS había recibido una una queja anónima sobre la familia pero recibieron la dirección errónea y no fue hasta el lunes cuando el niño fue abusado que obtuvieron la correcta.

El reporte del DOI indicó que los trabajadores de ACS pudieron haber encontrado la dirección correcta el mismo día que se recibieron las acusaciones de abuso y negligencia accediendo el sistema de datos del estado.

Esto mostró un fallo sistemático en la unidad de Servicios Infantiles de Emergencia (ECS), que trabaja durante las noches, fin de semana, y días de fiestas. En estas horas se reciben un gran número de investigaciones, 70% que son de alta prioridad, pero hay una gran falta de personal.

El reporte de DOI determinó los dirigentes de ECS no comunicaban apropiadamente nuevas prácticas con sus empleados, el personal no podía acordar la última vez que fue entrenado, y que los supervisores no tenían tiempo para examinar el trabajo de los especialistas del bienestar de niños.

La vocera del ACS, Aja Worthy-Davis, admitió que en las 48 horas que pasaron sin encontrar la dirección correcta “se perdió tiempo vital”.

“Hemos revisado y estamos implementando muchas de las recomendaciones del DOI, y estamos disciplinando al personal que no ejerció el pensamiento crítico al investigar este caso “, dijo Worthy-Davis.

El DOI también comenzó esta semana una indagación sobre el manejo del caso de Michael Guzmán.

El niño de cinco años murió el domingo en su hogar, en Queens, donde trabajadores de ACS habían visitado 13 veces por quejas de abusos y negligencia.

La Oficina del Médico Forense aún no ha determinado la causa de la muerte así que no está claro si se trata de un homicidio o un accidente médico.