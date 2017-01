¿Qué tan importantes son los neumáticos?

Más de lo que imaginamos.

Según una encuesta nacional realizada por la Rubber Manufacturers Association (Asociación de Fabricantes de Gomas), solamente el 17 por ciento de los conductores se consideran “inteligentes con las llantas” y saben la forma correcta de revisar la presión de las llantas.

“Las llantas que no están bien infladas y que se usan mucho, con el tiempo se desgastan de una forma dispareja, lo cual crea un peligro de seguridad, por no mencionar el gasto adicional, ya que las llantas gastadas hay que cambiarlas más rápidamente”, dijo Rich White, director ejecutivo del Car Care Council. “Las llantas bien infladas no solo mantienen su seguridad en la vía, sino que además mejoran el millaje y el rendimiento”.

El Car Care Council recomienda que los dueños de vehículos revisen mensualmente la presión de todas las llantas, incluida la de repuesto, y con más frecuencia en la temporada de frío. Las llantas se deben inflar al nivel de presión recomendado, se deben rotar cada 6,000 millas para que el desgaste sea uniforme y se deben reemplazar si están gastadas o dañadas.

La prueba del centavo (penny) es una forma popular y simple de revisar la banda de rodadura de la llanta. Si ve la cabeza de Lincoln por encima de la banda de rodadura, es hora de cambiar las llantas. Además, se debe revisar la banda de rodadura para ver si tiene un desgaste desigual o irregular, así como cortes o daños en los costados.

“Las llantas son tan importantes para la seguridad que su estado no se puede tomar a la ligera”, continuó White. “Revisar periódicamente el balance de las llantas y la alineación de las ruedas reducirá el desgaste y mejorará el manejo”.

El Car Care Council es la fuente de información para la campaña de educación del consumidor “Be Car Care Aware” (Esté consciente del cuidado de su auto), que promueve los beneficios para los consumidores de ocuparse regularmente del cuidado, mantenimiento y reparación de su vehículo. Para un ejemplar gratis de la Guía de Cuidado del Auto de 80 páginas del Consejo o para más información, visite www.carcare.org.