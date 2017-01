Rosie Rivera sobre la serie de Jenni en Univision: “Lo único que no me gusta es la mentira”

Mira por qué lo dice

Van solo dos capítulos de la serie ‘Su nombre era Dolores, la Jenn que yo conocí‘ por la cadena Univision, y ya casi todos los miembros de la familia Rivera se manifestaron enojados con lo que se ha mostrado.

Un poco más suave o diplomática que el resto, Rosie Rivera dijo a la salida de una charla, que se siente contenta que alguien que nunca pensó que iba a salir de Long Island, ya tiene tres series.

Sin embargo, en entrevista con el programa de Univision ‘Sal y Pimienta’ Rosie aclaró que lo que no le gusta es cuando lo que se ve está lejos de la verdad:

“Lo único que no me gusta es la mentira, que volteen las cosas, que digan una mentira, eso no me gusta, y si lo hacen la gente va a saber porque la gente conoce a Jenni… Nunca le tenemos miedo de la verdad”, dijo.

Recordemos que ‘Su Nombre era Dolores, la Jenn que yo Conocí’ es la serie no autorizada que está basada en el libro que escribió su ex manager, Pete Salgado. La serie que sí apoya la familia es ‘Mariposa De Barrio’ cuyos derechos vendieron a la cadena Telemundo.

