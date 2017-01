Vicente Fox, sobre Donald Trump: “El mundo debe estar preocupado, este hombre está loco”

El empresario comparó a al presidente de Estados Unidos con los Kirchner en Argentina; "El populismo es terrible", dijo

La relación entre Donald Trump y México está muy tensa, luego de la cancelación de la reunión entre el presidente de los Estados Unidos y Enrique Peña Nieto, mandatario mexicano. El ex presidente de ese país, Vicente Fox, se refirió al sucesor de Barack Obama y mostró su preocupación por lo que puede pasar con Trump en la Casa Blanca.

“Trump no quiere entender, cree que Estados Unidos es lo primero, y que el resto se vaya por un tubo. Argentina debe estar preocupada, Latinoamérica debe estar preocupada. El mundo debe estar preocupado, este hombre está loco”, indicó en declaraciones a Vuelo de Regreso , programa radial que se emite por FM Milenium.

“Ya se peleó con Europa, con México, con los musulmanes, con todos. Como puede un señor así decirse presidente, él no puede ser presidente de los Estados Unidos”, agregó.

Fox comparó a Trump con Adolf Hitler, por su manera de tratar a los miembros de su partido. “Me recordó a Hitler, con pura demagogia, palabrarería y puras promesas. Se dirige a los miembros de su partido y les exige que lo respalden . Es Hitler hablándole al partido nazi, no entiende que hay ambientes libres, está obligando a los congresistas a adoptar posturas que no van con sus creencias”, indicó.

Además de compararlo con el líder nazi, el ex presidente mexicano aseguró que Trump ganó por que estuvo “acertado” en su manera de expresarse y dijo que fue parecido a los Kirchner y Juan Domingo Perón. “Ganó porque estuvo muy acertado con su verborragia, como los populistas, como en la Argentina ganaron los Kirchner y Perón. El populismo y la demagogia es terrible, la gente es engañada, se le promete cosas que no se van a cumplir y la gente se lo cree”, sostuvo.

Fox contó que cuando era el presidente de su país, intentó entablar relaciones con el Mercosur pero que Lula, presidente en ese entonces de Brasil, prefirió a Venezuela. “Yo como presidente quise unirme al Mercosur, pero Lula nos negó, prefirió a Hugo Chávez, a Venezuela, con el espejismo el petroleo Chávez se encargó de destrozar el Mercosur”, indicó.

México, a @realDonaldTrump ya le dio comezón ¡Chiquitos pero picosos! Se ha dado cuenta que México es grande y firme. pic.twitter.com/KCWZ64XSHV — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) January 26, 2017

Fox se refirió al muro que Donald Trump quiere construir en la frontera con México y publicó un video en las redes sociales donde le dice que su país le ganó. “Trump, te ganamos la partida, te la ganamos los mexicanos. Tuviste que recular, echarte para atrás y no vas a recibir a Peña”, dice el video.

“Ya viste que con México no se juega, somos chiquitos pero picosos. Vamos a seguir adelante, ya te dimos el primer golpe en los medios de comunicación y en este esgrima que estamos jugando en el acuerdo del libre comercio”, concluyó.