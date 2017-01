“Aventurera” termina con Maribel Guardia en el hospital

La cantante y actriz ha contado lo que pasaba tras el telón de la legendaria obra de teatro

Durante los más de quince años que estuvo en escena la popular obra teatral “Aventurera” fueron muchas las actrices que pasaron por su escenario. Maribel Guardia fue una de ellas y ahora confiesa que el ritmo vertiginosos de trabajo que había en la producción de Carmen Salinas y las hermanas Vallejo le terminó pasando factura y causándole problemas de salud que sigue sufriendo a día de hoy.

“Cuando estaba en Aventurera no podía ni comer, no porque no quisiera sino porque no se podía, entre una función y otra había muy poco tiempo para comer. Y si comes antes de tanto baile, te puedes vomitar. Entonces, me comía un batido de proteína chiquitito o un chocolate y me malpasaba mucho”.

La cantante y actriz reveló en unas declaraciones al Diario Basta que a raíz de ese ritmo de comidas y estrés tiene que realizarse una cirugía en los próximos meses.

Gracias a la ciudad de #losangelescalifornia por el reconocimiento tan lindo que me dieron. #gracias al #publico y sobre todo a #dios 🙏🏼 A photo posted by Maribel Guardia (@maribelguardia) on Jan 10, 2017 at 12:02pm PST

“Parte de eso es que me causó diverticulosis por las malpasadas. Parece mentira, pero uno gana dinero y no puede ni comer”.

Es por eso que Maribel prefiere no participar en la nueva puesta en escena, pues no quiere volver a pasar por eso.

“No puedo hacer algo que merezca tanto esfuerzo como Aventurera, porque son seis horas en el escenario y es una obra muy demandante. Sí puedo trabajar, pero no me quise someter a algo tan pesado”.

#fruta #yaka #nayarit dicen que esta fruta es afrodisíaca.La viagra Mexicana😘 A photo posted by Maribel Guardia (@maribelguardia) on Dec 30, 2016 at 1:56pm PST

Por ahora la actriz y cantante mujer cuida su salud y evita salir de gira por el momento.

“Cuando vas en carretera no hay nada abierto, de veras, así lo pasé nueve años: yo no comía, malcomía o comía cuando había tiempo, entonces es parte de lo del divertículo y lo que estoy cuidando ahora es comer bien”, explicó.