Los animales que son más inteligentes que los humanos

Científicos empiezan a analizar las capacidades cognitivas de las especies de una manera diferente e innovadora

Ante la pregunta de si hay algún animal que sea más inteligente que un ser humano, muchos responderían que no. Sin embargo, hay científicos que están empezando a pensar cómo otras especies son inteligentes a su manera y quizás de una forma más sofisticada que nosotros.

En el sitio Business Insider se analizaron afirmaciones del primatólogo Frans de Waal, que publicó Are We Smart Enough to Know How Smart Animals Are?, un libro que analiza nuestra lucidez y la de los animales. Entre muchos datos, asegura que cada día descubrimos más sobre las capacidades cognitivas de los animales, como que los cuervos construyen herramientas, los pulpos reconocen las caras humanas y los monos tienen neuronas especiales que les permiten aprender de los errores de los otros.

“Resulta injusto, por ejemplo, pedirle a una ardilla que sepa contar hasta diez, porque de eso no se trata su vida. Es muy buena juntando nueces para sobrevivir, aunque algunos pájaros en esto son mejores“, detalla. Para mostrar su punto, cita algunos ejemplos: