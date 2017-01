Santa Cruz vs. Carl Frampton II: Leo busca una pelea perfecta en la revancha

El 'Terremoto' mexicano intenta recuperar su título de los plumas AMB ante el imbatido ‘Chacal’ irlandés

Leo Santa Cruz y Carl Frampton suben este sábado 28 de enero al cuadrilátero del MGM Grand Arena de Las Vegas con la motivación natural que supone una revancha y con los nervios a tope porque saben que de nuevo la diferencia entre ganar y perder puede ser una línea muy delgada.

Eso fue lo que nos dejó su pasada cita de hace seis meses en el Barclays Center de Brooklyn. Una pelea pareja en extremo en la que Frampton (23-0, 14 KOs) puso su corazón y su inteligencia para nivelar la superioridad en varios frentes de Santa Cruz (32-1-1, 18 KOs).

Entonces, el irlandés, sabiéndose inferior en estatura y alcance, se las ingenió para entrar y romper la guardia del mexicano y conectar su rápidas combinaciones para ganar asaltos.

“Fue una gran guerra y esta será lo mismo, estoy seguro”, dice Frampton quien en esta ocasión llega como campeón por lo que se especula si podría traer un plan más conservador.

Sin embargo el mismo ‘Chacal’ irlandés se encarga de desvirtuar esa teoría. “No es cierto que yo pelee hacia atrás… Me han visto y me verán en la candela con Santa Cruz, por eso estoy seguro que los seguidores del boxeo verán un gran show”, añade convencido.

Frente a la seguridad de su rival, Santa Cruz también luce inmutable. “Feliz de estar a quí. Me he preparado para una gran ncohe ante un gran rival… Estoy convencido que no tengo que cambiar nada… solo ser yo, con mi boxeo, para ganar esta pelea”, dice el “Terremoto”, quien es el boxeador de todo el boxeo que más golpes lanza a sus rivales.

Sin embargo, no podrá perder de vista Santa Cruz que el plan de ir a buscarlo por todo el cuadrilátero, que usó en largos tramos de su anterior refriega, le dio más frutos a Frampton que a él.

Aquella estrategia del irlandés de pasar la primera avalancha del rival y entonces dar un pasito hacia adentro de su guardia para conectar sólido y salir por piernas, sin pagar la cuenta, es algo que no le puede volver a permitir.

“Puedo trabajarlo de las dos maneras… con mi distancia o adentro, pero soy mexicano y lo que quiero es dar una gran guerra… yo quiero llevar mi corazón al ring”, afirma Santa Cruz, uno de los mejores libra por libra del mundo y quien puede estar en una de sus últimas peleas como pluma (126 libras), porque quiere ir a buscar camorra en las 130 libras como superpluma.

Respeto mutuo

Algo admirable, sin duda es que una batalla de dos guerreros tan discímiles, haya estado -y esté de nuevo- marcada por el respeto de dos grandes estrellas.

“Habría dado todo por llevar a Belfast, mi ciudad, a un tremendo campeón como Leo [Santa Cruz], pero también es muy bueno para mi pelear en Las Vegas por primera vez… un lugar donde solo llegan los grandes boxeadores”, dice Frampton.

En la contracara de la rivalidad, el mexicano mantiene su respeto. “Peleamos por las mismas cosas, por nuestras familias y eso es lindo y le da más motivación”, añade.

Santa Cruz, quien ha dicho varias veces que los jueces le dieron la decisión en su primer combate a Frampton, impresionados por el gran público irlandés de Nueva York, cuenta esta vez con el apoyo cercano de su padre José Santa Cruz, quien entonces estaba afectado de cáncer. También tendrá el apoyo masivo de los mexicanos que llegan a la llamada “Ciudad del pecado”.

“Tener a mi padre de nuevo sano a mi lado me da mucha fuerza”, agrega el “Terremoto”. “En Las Vegas tengo todo: mi padre y mi público para hacer la mejor pelea de mi vida, así que no hay excusas”, concluye.

A todo esto Frampton cree que el apoyo de sus ruidosos fans irlandeses que estarán en el MGM, vuelve a ser un factor. “Vienen a verme ganar y no voy a decepcionar, queremos todos cruzar el océano, felices con una gran victoria”, remata el ‘Chacal’.

La pelea entre Santa Cruz y Frampton es una promoción de Premier Boxing Champions en la que juegan el título superpluma de la AMB, pasará en televisión a partir de las 10 pm ET / 7 pm PT a través de Showtime en el sistema de PPV.