¿Será posible ‘impresionar’ a una mujer?

Queridos caballeros,

Vengo a decirles que ‘quedar bien’ o ‘impresionar’ a una dama no es tan difícil o imposible como la mayoría de ustedes se imaginan. En realidad, es bastante fácil hacerlo. Eso sí, siempre y cuando estén pendientes de los detalles.

Me senté con un grupo de amigas y recopilamos los siguientes datos que pueden ser útiles a la hora de querer provocar esa sensación de “wow” con tu pareja. Aquí tres de ellos:

Pregunta, pregunta y pregunta:

No hay nada más romántico y sensible que darse cuenta que tu pareja realmente te escucha y le interesan tus problemas, preocupaciones y/o hasta alegrías. Cuando le cuentas algo y días después- y de la nada- te hace una pregunta referente a lo que le habías dicho, demuestra que en realidad si está pendiente y atento a tus conversaciones. Sería ideal tomar lápiz y papel para acordarte de todo lo que dice tu pareja, pero no es necesario. Mientras escuches y con cuidado, no se te olvidará.

Atento a sus gustos:

¿Qué romántico sería llegar a casa de la oficina y encontrar que tu pareja pasó por tu cafetería favorita y te trajo ese cafecito con leche descremada, poca azúcar, y una galletita- tal y como te gusta? Me imagino que a más de una le encantaría ¿no? Pues chicos, en el amor y hasta en las amistades no se trata de dinero sino más bien de detalles.

Se amable con sus amigas:

Yo sé, yo sé. Dicen que una de las pesadillas más grandes para los caballeros es tener que caerles bien a las mejores amigas de su pareja. En realidad, no es una obligación, pero créanme, quedarían muy bien si eres amable, caballeroso y prudente alrededor de ese grupo tan cercano a la persona que amas. Recuerda que, a la hora de una discusión, serán ellas- no tú- quien escuchará primero su enojo, y serán ellas- no tú- quien la aconseje a la hora de actuar.

En pocas palabras amigos míos, después de ver esto y de hablar con mis amigas, he llegado a la sencilla conclusión que debemos tomar mucha vitamina B-12 porque si en una relación nos falla la memoria, creo que no solo quedaremos mal, sino que nos pueden decir hasta luego. ¿No creen?

Me encantaría escuchar sus historias y saber hasta qué punto llegarían para asegurarse que esa persona a quien amas o que tanto te gusta, se dé cuenta que en realidad “te derrites por ella/él”.

Espero tus comentarios,

Carolina Sarassa

@CarolinaSarassa