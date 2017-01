Video: hija de William Levy derrite las redes con tierno mensaje a su papá

Yeah… it's official!! This is how my New Year starts, drooling 🤤 over my princess 👸 @kaileylevy19 Can't help it. She's too f*cking beautiful !!!! Y así comienza mi año. Babeándome por mi princesa 👸 no lo puedo aguantar coño, Está muy bella #fatherdaughter 📸 by @jeffxgoldberg

A photo posted by William Levy (@willevy) on Jan 2, 2017 at 9:04am PST