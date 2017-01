Actor de “La Vecina” desmiente a reportera

Juan Diego Covarrubias aclaró el incidente con la periodista María Luisa Valdés, asegurando que los hechos no fueron como ella los contó

Juan Diego Covarrubias fuera duramente criticado por haber abandonado súbitamente una entrevista que le realizaba la reportera del programa de televisión “Vivalavi Internacional”, María Luisa Valdés Doria, luego de que Luego de que hace unos días,fuera duramente criticado por haber abandonado súbitamente una entrevista que le realizaba la reportera del programa de televisión “Vivalavi Internacional”,luego de que esta confundiera su nombre llamándolo “Juan Carlos Covarrubias” , el actor le contestó sin tapujos.

“Esta persona aprovechó sus cámaras para poner un tema que no pasó a mayores. Ese día, ni siquiera tenía tiempo para dar esa entrevista, pero yo de buena gana quise hacerlo. Teníamos cinco minutos para entrar a escena y ella misma me dijo que no iba por mí, que iba por don Jorge (Ortiz de Pinedo), entonces qué reacción quieren que tenga hacia una persona que en realidad, no le interesa entrevistarme. Si ustedes llegan conmigo y me preguntan de una telenovela que no he hecho, pues con todo respeto así no se hacen las cosas, entonces, si vas a hacer tu trabajo como reportera, cuando menos, por respeto, revisa lo último que hizo el actor para que estés enterada de él”.

El actor aclara que los ataques que recibió en redes sociales fueron por falta de conocimiento de los hechos. “Yo en ningún momento le falté al respeto, lo único que dije es: “si no sabes mi nombre, cómo quieres que te conteste”, entonces. ¿qué me va a preguntar?. Sí me sentí duramente atacado en redes sociales. Ella decidió atacar y yo defenderme. No fue nada grave”.

Por último, Covarrubias advierte que no está arrepentido de su reacción. “No sé si exageré, pero bueno, hay muchas maneras de criticar a la gente. Estoy tranquilo porque jamás le falté al respeto y no te puedo decir si no voy a reaccionar otra vez así”, finalizó el actor.