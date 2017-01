El gobernador Cuomo quiere universidad gratis para todos

La comunidad inmigrante viene a Nueva York con un gran espíritu de progreso y el sueño de ofrecerles a sus hijos un futuro mejor. Es esta una de las razones por la que nuestra gente deja todo atrás y trabaja incansablemente para darles la mejor educación para que ellos se conviertan en parte activa de la economía pujante del Estado.

La gran mayoría de la comunidad logra la meta de establecerse y realiza sus sueños para ellos y sus seres queridos. Conforme al reporte “La condición de Latinos en educación del 2015”, existen 163,917 hispanos cursando estudios avanzados en los sistemas City University of New York, CUNY o la State University of New York, SUNY al igual que en universidades privadas en Nueva York.

Esas estadísticas se pueden aumentar notablemente y es por ello que hace apenas unos días, el Gobernador Andrew M. Cuomo presentó la iniciativa de ofrecer educación universitaria gratuita a los neoyorquinos en las universidades del CUNY y SUNY. Su propuesta, la primera en la nación, está destinada a ayudar a familias que ganen hasta $125,000 anualmente. Lo que el Gobernador busca con esta acción legislativa es abrirle las puertas a casi un millón de jóvenes en edad universitaria que ven aquí la oportunidad de seguir progresando y convertirse en parte vital de la economía y del desarrollo del Estado.

El Programa de Becas Excélsior ayudaría a que los jóvenes realicen su sueño de tener una educación universitaria gratis y permitiría aliviar las deudas educativas hasta cientos de miles de miles dólares. Es así que la propuesta de ley incluye a familias de clase media y las familias que no tienen los recursos suficientes para pagar por costos de educación avanzada pero desean la posibilidad de asistir a la universidad para estar listos a competir en una economía global.

Y como dijo el Gobernador Cuomo: “La educación universitaria no es un lujo, es una absoluta necesidad para tener una movilidad económica y este programa le ofrece esa oportunidad.” Con esta idea el Gobernador no solamente presenta la opción que estudiantes obtengan una educación sin costo alguno y sino que es también un retrato de lo que es su acción gubernamental: Nueva York está invirtiendo en su atributo más preciado, su gente.

Esta es una medida que puede beneficiar muchos ya que en ocasiones, los padres simplemente no pueden solventar el costo de miles de dólares anuales que cuesta la educación superior. El promedio anual en una universidad de cuatro años en el sistema CUNY es de $6,330 y en el SUNY de $6,470. En una universidad comunitaria de dos años el promedio es de $4,800. Estos, en ocasiones, conlleva a que estudiantes salgan graduados con un deuda estudiantil de decenas de miles de dólares que deben comenzar a pagar una vez terminen los estudios. Las altas cifras en deudas estudiantiles alcanzan el $1.2 un millón de billones, cifra que es mayor que las deudas de tarjetas de crédito, o de préstamos de vivienda o de compras de autos.

El Programa de Becas Excélsior es una alternativa ventajosa para cientos de miles de neoyorquinos que se verían beneficiados directamente de esta medida y para que las nuevas generaciones estén listas para enfrentar el futuro mejor preparadas y contribuir a la economía. Un título universitario equivale a un mejor salario y a la movilidad económica de los estudiantes y de toda la familia de Nueva York.

-Rossana Rosado es la Secretaria de Estado de Nueva York