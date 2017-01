Lyn May protagoniza bochornoso momento en programa en vivo

La vedette tuvo problemas con su cabellera mientras realizaba uno de sus tradicionales bailes

Hace un par de días, Lyn May fue invitada a un programa matutino de la nueva cadena de televisión abierta mexicana, Imagen Televisión, llamado “Sale el Sol”, para promocionar la obra de teatro “Divas por Siempre”.

En la emisión, la vedette hizo un número artístico en donde en esta ocasión, Lyn no sorprendió a todos por su flexibilidad y agilidad para realizar toda clase de movimientos, sino por un problema que tuvo con su cabellera.

Resulta ser que la actriz, al momento de querer reincorporarse e ir al frente, sobre el piso, fue traicionada por la peluca que llevaba puesta, y aunque intentó ponérsela rápidamente, no pudo y no le quedó de otra más que seguir bailando, como si no hubiera pasado nada.