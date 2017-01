Protestan miles en aeropuertos de EEUU contra veto de Trump a musulmanes

Desde el sábado se concentraron manifestantes en NY, Los Ángeles, Nueva Jerse, entre otros

Protestas en varias ciudades de EEUU se han dado lugar en vialidades y aeropuertos de algunas de las principales ciudades del país, en contra del veto del presidente Donald Trump a viajeros musulmanes.

Uno de los movimientos más fuertes es en el JFK, en Nueva York, donde fueron detenidos los primeros musulmanes que arribaron a los Estados Unidos.

Y este domingo ha habido protestas en ese mismo aeropuerto, pero también en terminales de Los Ángeles, Nueva Jersey, Boston, Seattle y Virginia.

Los manifestantes acuden con pancartas con leyendas como “#NoBanNoWall”, “Let them in” (“Déjenlos entrar”), “No hatred, no fear, inmigrantes are welcome here” (“Sin odio, sin miedo, los inmigrantes son bienvenidos”).

Las expresiones de solidaridad contra los musulmanes comenzaron el sábado y continuaron este domingo.