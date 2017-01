La abogada que condenó a Messi y perdonó a Cristiano fue vista en el Santiago Bernabéu

La imagen redondeó un fin de semana de furia para los catalanes, tras el empate 1-1 ante Betis en donde les anularon un gol que era legítimo

Después del gol que no le cobraron a Barcelona en su partido con Betis, los hinchas catalanes redondearon un fin de semana de furia a raíz de una imagen que les llegó desde el Santiago Bernabéu. Allí, en el palco oficial del estadio del Real Madrid, detrás del presidente del club ‘merengue’ Florentino Pérez, se ubicó Marta Silva, ex abogada general del Estado y ex secretaria general del Real Madrid, la misma que en su momento impulsó la condena a Lionel Messi y a Neymar en sus litigios con Hacienda, aunque no hizo lo mismo con la estrella del Real, Cristiano Ronaldo.

Marta Silva fue secretaria general de la institución madridista durante el primer mandato de Florentino Pérez (desde 2000 hasta 2006), mientras que el 25 de noviembre pasado dejó su cargo en la abogacía del Estado. Como abogada general del Estado fue quien promovió la condena a Messi en su litigio con Hacienda, a pesar de que la fiscalía no encontraba motivos suficientes para ello. Y no se manejó de igual manera contra CR7, quien según el diario español El Mundo había defraudado a través de varias sociedades pantallas de paraísos fiscales una cantidad cercana a los 150 millones de euros procedentes de la explotación de sus derechos de imagen.

Los medios catalanes rápidamente se hicieron eco de la imagen de Marta Silva en el palco del Bernabéu, captada en la transmisión televisiva del encuentro que ganó el conjunto de Zinedine Zidane por la Liga española.

En el estadio Benito Villamarín, Barcelona estuvo a punto de perder ante el Betis. Apenas rescató un punto cuando, tras una asistencia de Messi, Luis Suárez igualó 1-1 en el último minuto de juego. Antes, ni el árbitro Alejandro Hernández ni sus ayudantes observaron cuando un defensor local sacó la pelota desde dentro del arco.

Luego, Real Madrid goleó a Real Sociedad 3-0 y, aún con un partido menos, estiró su ventaja a cuatro unidades sobre Barcelona y Sevilla, sus perseguidores más cercanos. Y allí estuvo Marta Silva, blanco de las broncas en Barcelona.