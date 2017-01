Abogan por mantener el alquiler congelado en NYC

Coalición de inquilinos, abogados y funcionarios elegidos testifican contra demanda de propietarios que exigen liberar el control de alquileres

NUEVA YORK.– Más de un millón de inquilinos con renta estabilizada en la ciudad de Nueva York, podrían experimentar un incremento en el pago de alquiler de no mediar una acción urgente para evitarlo. Con ese propósito, una coalición de inquilinos, activistas comunitarios, abogados y funcionarios elegidos convocaron a una reunión este martes.

“La decisión de congelar la renta no debe ser revocada porque los salarios no están creciendo al mismo ritmo que los aumentos de alquiler, esto no debe ocurrir cada 2 años o cada vez que se renueva el arrendamiento”, dijo Lesvia Méndez, una residente de Queens.

La coalición busca defender el congelamiento de las unidades de apartamentos de renta estabilizada y atestiguar en oposición a la demanda de la Asociación de Estabilización del Alquiler (RSA) contra la Junta Reguladora de Alquileres (RGB).

“Esencialmente, si la renta se eleva en nuestro edificio, mi familia y yo tendremos que irnos. Cuando las tasas de alquiler se disparan, tenemos que reubicarnos de trabajo y unir a nuestras familias. Preservar el alquiler asequible es una cuestión de mantener a mi hijo, cerca de su papá”, dijo Virginia Galván, una residente de Brooklyn.

Varios miembros del Concejo se sumaron a la Coalición por un Alquiler Justo, organización que junto a inquilinos y simpatizantes de todas partes de la ciudad expresaron en la reunión, sus preocupaciones y oposición a la referida demanda que busca anular la congelación de alquileres, que fue aprobada inicialmente en 2015 y extendida en 2016.

La RSA (Rent Stabilization Association) entidad que agrupa a los propietarios, está demandando a la Junta Reguladora de Alquileres (Rent Guidelines Board) y está tratando de aumentar el alquiler de más de un millón de inquilinos de renta estabilizada.

La decisión de congelación de alquileres de la RGB de 2016, que está siendo impugnada por la RSA, prevé un aumento del 0% para los inquilinos con rentas estabilizadas que firmen un año de renovación y un 2% para los contratos de renovación de dos años.

“La congelación del alquiler aprobada en 2016 fue crucial para los miles de inquilinos de renta estabilizada en mi distrito y se basó en el compromiso contraído con los inquilinos en 2015”, dijo la asambleísta demócrata Latoya Joyner, que representa al Distrito 77 de El Bronx.

Joyner anticipó que se mantendrá firme en apoyo de la Coalición por un Alquiler Justo, por cuanto incluye a muchos inquilinos trabajadores que forman la columna vertebral de nuestras comunidades en El Bronx y la Ciudad de Nueva York.

El concejal Dan Garodnick arremetió contra los propietarios y dijo que éstos han conseguido enormes aumentos todos los años, mientras que los inquilinos nunca se tomaron un descanso.

“La congelación de alquileres del año pasado fue una victoria para los inquilinos de renta estabilizada, estoy orgulloso de estar con la Coalición por un Alquiler Justo y luchar para asegurar que prevalezcamos”, insistió Garodnick.

Entre tanto el concejal Jumaane D. Williams instó a los neoyorquinos a permanecer vigilantes y seguir abogando para que la ciudad de Nueva York, sea realmente asequible para sus residentes.

Adam Meyers, un abogado de la Corporación de Servicios Legales de Brooklyn aseguró que en los barrios de la ciudad de Nueva York, la especulación inmobiliaria y el aumento de los alquileres están forzando a las familias a abandonar sus hogares y destruyendo comunidades.

“La estabilización de los alquileres, junto con la congelación de alquileres impuesta por la Junta Reguladora de Alquileres, es uno de los pocos baluartes contra esta marea creciente. La RGB congeló los alquileres en 2016 porque reconoció que mientras los terratenientes en esta ciudad han estado haciendo un gran negocio, los inquilinos apenas sobreviven”, dijo Meyers.

Otro testimonio en la reunión fue el de Martina Rivera, residente de El Bronx: “Yo necesito este congelamiento de renta, soy una madre soltera con un hijo que tiene necesidades especiales. Como auxiliar de casa, gano $ 10 la hora y pago de renta $ 1,200 al mes. Realmente lo que necesitamos los inquilinos es una reducción de la renta”.