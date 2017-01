Elizabeth Gutierrez defiende a sus hijos con este video en Instagram

La actriz ha recurrido a las mismas redes donde la han criticado para terminar con el debate

La actriz y modelo Elizabeth Gutiérrez no ha tardado en acallar a todos aquellos que en los últimos días la han criticado por utilizar el inglés como lengua principal a la hora de comunicarse con sus hijos, y lo ha hecho demostrando que, además de estar muy orgullosa de sus raíces hispanas, sus pequeños dominan el español.

“Se habla español!!! (sic)”, reza el breve título con el que la artista ha querido zanjar el debate.

Se habla españolllllll🤣🤣🤣🤣 A video posted by Ely (@gutierrezelizabeth_) on Jan 29, 2017 at 10:43am PST

Hay que recordar además que, aunque se haya labrado un nombre en la escena televisiva hispana con telenovelas como ‘El fantasma de Elena’ y ‘El rostro de Analía’ y haya puesto de manifiesto que su condición de descendiente de mexicanos forma una parte esencial de su identidad, Elizabeth y sus hijos son ciudadanos estadounidenses cuya vida cotidiana se articula fundamentalmente en la lengua dominante de Los Ángeles.

De la misma forma, el actor William Levy también tiene la nacionalidad estadounidense tras haberse establecido en el país, lo que nunca ha resultado un obstáculo para que el guapo intérprete proyecte siempre que tiene ocasión el profundo amor que siente por la isla de Cuba, en la que nació y con la que mantiene un intenso vínculo emocional.

“Para mí es doloroso, porque hay muchas personas que no tienen forma de salir de Cuba. No puedes ir y comprarte una visa y decir ‘Yo quiero viajar a México’, porque no tienes derecho a ir a ningún lugar, porque es una dictadura. Uno se da cuenta de que en Cuba no hay futuro, que no hay nada que hacer”, aseguraba apesadumbrado tras conocer que el expresidente Barack Obama había derogado la ley que permitía a los inmigrantes cubanos quedarse en el país si lograban poner pie en territorio estadounidense.