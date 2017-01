¿Justin Bieber y Kanye West buscan boicotear los Grammy?

El rapero y el ídolo juvenil han dejado entrever a sus allegados que no acudirán a la gran noche de la industria discográfica

Los artistas Kanye West, Justin Bieber y Drake son algunos de los rostros más conocidos del mundo de la música que podrían brillar por su ausencia en la ceremonia de entrega de los premios Grammy que se celebrará el próximo 12 de febrero en el Staples Center de Los Ángeles, una circunstancia que, en el caso del primero, podría deberse a su percepción de que la organización ha exhibido una actitud discriminatoria hacia los artistas negros al privarles en más de una edición de los principales galardones de la noche.

Según el portal de noticias TMZ, tanto el marido de Kim Kardashian como el ídolo juvenil opinarían que el evento y los criterios que determinan la elección de los premiados revelan una clara “falta de sensibilidad” hacia las nuevas tendencias que imperan en el consumo de la música, así como aquellos estilos emergentes que han calado con más profundidad entre las nuevas generaciones. Sin embargo, mientras que Kanye ha recibido ocho nominaciones de cara a la gala de este año, el canadiense ha visto reconocido el éxito de su disco ‘Purpose’ con cuatro candidaturas.

El único de los tres intérpretes mencionados que, en principio, no ha hecho pública su malestar con el funcionamiento de la gran noche de la industria discográfica en el mundo anglosajón es Drake, quien en el caso de no poder estar presente en Los Ángeles ese día, siempre podrá esgrimir que la fecha coincide con uno de los muchos conciertos que ofrecerá en febrero en el marco de su gira mundial.

Como apunta el mismo medio, los responsables de la velada se han puesto manos a la obra para tratar de convencer a los tres astros de la música de que su aparición en un evento que, además, será televisado y potencialmente contará con millones de espectadores, es nada menos que esencial, aunque su margen de maniobra no dejaría de estrecharse a medida que se acerca el gran día.

En la edición de 2017, será el presentador y humorista británico James Corden quien se encargue de conducir la gala, una labor de la que el propio cómico confesaba que le había sumido en un intenso “nerviosismo” -pese a que ya ha ejercido de maestro de ceremonias en otras galas importantes, como la de los premios Tony del año pasado- y de la que aseguró que trataría de no salirse del guion para evitar así sorpresas desagradables.

“La verdad es que no creo que sea el tipo de encuentro más propicio para hacer el tipo de chistes a los que estoy acostumbrado. Pienso que el Staples Center [el pabellón más famoso de Los Ángeles] no es el sitio más adecuado para hacer comedia pura y dura, simplemente no estamos hablando del mismo tipo de espectáculo. Por supuesto, vamos a intentar que sea lo más divertido y entusiasta posible. Estoy bastante nervioso ante este reto, muy asustado para ser sincero, pero voy a intentarlo y trataré de dar lo mejor de mí mismo”, explicaba a la revista People.