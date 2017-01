Una App para emparejar empresas de minorías con contratos

Es el primer portal que unifica todas las oportunidades abiertas para las MWBE en el estado y la ciudad

Proveer de gorros y togas. Esta era una reciente oferta pública de contratación de una universidad pública de Nueva York. “También he visto contratos para servicios de terapia y para enseñar a montar en bicicleta a niños y enseñarles a repararlas”, decía Safeena Mecklai para explicar que los contratos que tiene la ciudad para empresas de minorías y mujeres (MWBE) no solo son para empresas de construcción, servicios de IT o limpieza, sino para proveedores de una gran variedad de servicios.

El problema es que muchos empresarios, certificados MWBE (más del 50% debe estar en manos de un latino, un negro, un asiático o una mujer), tienen problemas no solo para encontrar estos contratos del estado o la ciudad sino para saber si su empresa cualifican para conseguirlos. Así, muchas oportunidades pasan de lado.

Para resolverlo Mecklai y Tunisha Walker, vicepresidentas de la consultora Capalino+Company, han lanzado una aplicación que permite a los dueños de empresas de minorías o mujeres, encontrar oportunidades de contratación pública en la ciudad y el estado de Nueva York. La App, MWBE Connect NY, está disponible para Androids e iPhones y una vez que se completa el perfil de la empresa usuaria esta recibe las ofertas de propuestas (RFP en sus siglas en inglés) o subastas de contratos para los que el usuario o MWBE sea elegible.

Es la primera vez que las ofertas de todos los departamentos y oficinas públicas se unifican en un solo portal, algo que ahorra horas de trabajo de investigación a muchos negocios que normalmente no tienen recursos para ello. Se trata de anuncios de contratación pública con el estado o la ciudad, una fuente de ingresos estables para muchas compañías que previamente han sido certificadas, y para las que se reserva una parte de contratación pública. La ciudad y el estado ofrecen servicios pero no fabrican nada y mucho de lo que hacen lo subcontratan, desde el mobiliario para los colegios hasta la venta de computadoras a una oficina municipal.

Las empresas son elegibles dependiendo de una serie de factores que no siempre son claros para los interesados y son difíciles de desentrañar incluso leyendo las bases de las convocatoria, algo que cuatro expertos de esta consultora estudian para personalizar la información que recibe cada negocio.

De hecho, según explica Mecklai la idea de esta app nació de un problema que surgió con uno de sus clientes, Celeritas, una empresa que desarrolla apps (y con la que se han asociado para construir esta). Cuando estaban en una reunión para una prepropuesta se dieron cuenta que esta no era para algo que estaba dentro de la línea de trabajo de la compañía. Ahora esta empresa ha desarrollado la app que ha puesto en marcha esta consultora.

Como advierte Walker, cuanto mejor se explique en el perfil del usuario cómo es la empresa (en el campo que sea), mejor se filtraran las ofertas y mejor se emparejará con las oportunidades que haya en el mercado. Además, a través de la app se puede hacer seguimiento del contrato y asesorar. Esta consultora explica que la app también es útil para quienes no están certificados porque da una idea de los negocios que se pueden abrir con la ciudad y el estado. “Hay ofertas de contratos que muchas personas no saben ni que existen”, explica esta mujer acostumbrada a la jerga de estas convocatorias públicas.

El uso de este app cuesta $75 mensuales si se usa trimestralmente o $50 al mes en una suscripción anual.

Malos buenos tiempos federales

Una de las primeras órdenes ejecutivas que firmó Donald Trump al llegar a la presidencia fue hacer recortes en la agencia de desarrollo de MWBE. “No está claro cómo va a impactar a las empresas de minorías pero lo hará”, explicaba Tunisha Walker. No obstante, esta consultora espera que lleguen más contratos una vez que se ponga en marcha el plan de inversiones e infraestructuras que el presidente quiere. A nivel de estado y ciudad se han ampliado las oportunidades con nuevos objetivos de contratos concedidos a estas empresas cuyo éxito es una de las claves para reducir la desigualdad económica.