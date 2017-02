Su esposo la mutiló cruelmente sin aparente razón

"No he cometido ningún pecado. No sé por qué mi marido me hizo esto" dijo Zarina

Zarina se encuentra en recuperación en un hospital del norte de Afganistán, pero su esposo se encuentra aún prófugo. Foto: BBC

