Nadadora mexicana fue víctima de bala perdida

Amigos y compañeros de la comunidad deportiva hoy les pido su colaboración para apoyar a la nadadora y ex seleccionada nacional mexicana Fernanda Armenta Gastón, quien el día de ayer 30 de enero por la noche mientras transitaba en la Ciudad de México fue víctima de la inseguridad que se vive en el país y recibió un impacto de bala que le perforó un pulmón; por lo que fue trasladada de urgencias al “HOSPITAL DE COS” ubicado en la colonia Roma de la Ciudad de México. Por esos motivos, les pido su ayuda para poder cubrir los gastos médicos que este incidente le ha ocasionado a su familia debido a que, por lo delicado del tratamiento, cada día en el hospital se genera una cuenta de 21 mil pesos. Ponemos a su disposición la siguiente cuenta bancaria para hacerle llegar apoyo a Fernanda y su familia: Número de cuenta Santander: 56510091008 Clabe interbancaria Santander: 014180565100910085 O al número de Tarjeta Santander: 5579 1001 7153 5956 A nombre de: José Armenta (Padre de Fernanda Armenta) Comunidad deportiva y en especial comunidad acuática, les pido que compartan éste mensaje para poder llegar a más personas y conseguir más ayuda. Muchas gracias por su apoyo, los mantendremos informados. TODO AYUDA!!! #FuerzaFer ♥🏊🏼‍♀️ @fdaarmenta

A photo posted by Fer González (@fergnzlz) on Jan 31, 2017 at 10:52am PST