Agenda NYC: todos los eventos que no se pueden perder esta semana

Esta semana viene repleta con el año nuevo lunar chino, conciertos de reggaeton, música de banda y jazz y mucho más

Jueves 2

Concierto: Cristina Morrison

También conocida como la Baronesa del Jazz, la cantante miamense se presenta con los temas de su último disco, “Baronesa”, en el que canta sobre las experiencias que han marcado su vida… en cuatro idiomas. En Guadalupe Inn (1 Knickerbocker Avenue, Brooklyn) a las 9 p.m. $ 10.

Entradas: www.guadalupeinnbk.com

Flamenco-pop

La cantante sevillana afincada desde hace años en Brooklyn, Marta Hernández, (aka Mar Salá) mezcla en sus canciones lo mejor de la rumba flamenca con la que creció con ritmos brasileños y melodías que van desde el pop al jazz pasando por el rock. En Queens Central Library (Auditorium. 89-11 Merrick Blvd, Jamaica). 6:30 pm. Gratis.

Información: www.eventbrite.com

Viernes 3

Expo: tesoros de Suecia

No pierdan la oportunidad de descubrir los tesoros de la colección del Conde Tessin. Más de 75 obras maestras de artistas como Albrecht Dürer, Raphael, Peter Paul Rubens, Rembrandt van Rijn, Antoine Watteau o François Boucher en una muestra excepcional que marca la primera colaboración entre la Morgan Library y el Museo Nacional de Suecia en casi cincuenta años. En la Morgan Library (225 Madison Ave, Manhattan). $20 Adultos/ $13 mayores de 65/ $13 estudiantes.

Entradas: www.themorgan.org

Concierto: Venezuelan Jam

El primer viernes de cada mes la jam session venezolana de Terraza 7 estará dedicada a abrir el diálogo entre músicos de jazz y las memorias acústicas de los inmigrantes de ese país en Nueva York. Todos los músicos que quieran están invitados a unirse a esta celebración de la música y la improvisación. En Terraza 7 (40-19 Gleane St, Queens). $10. 9:30 pm.

Tickets: www.terraza7.com

Concierto: Tango

Después de recorrer el mundo junto a los músicos de tango más prestigiosos, Pedro Giraudo se decidió a montar su propio trío el año pasado y esta semana dará buena muestra de lo mejor de su fusión del tango más tradicional con compasiciones más modernas y también originales. En Joe´s Pub (425 Lafayette). A las 7:30 p.m. $ 20.

Entradas: www.publictheater.org

Sábado 4

Concierto:Cosculluela

Aunque lleva en el mundo de la música más de diez años, fue con su tercer disco, “Blanco Perla” con el que le llegó el reconocimiento internacional. Tras colaborar con Daddy Yankee, Farruko, Arcángel y Nicky Jam, el reggaetonero de Humacao se presenta en Nueva York con los temas que más están pegando en la radio. En Stage 48 (605 West 48th St., Manhattan).

Entradas: www.stage48.com

Fiesta del invierno en Bryant Park

Hoy es el último día del carnaval de invierno del parque más animado de Midtown Manhattan. En este festival se pueden tomar clases gratuitas de curling o de patinaje sobre hielo, jugar una pelea de bolas de nieve virtual o disfrutar de un castillo de hielo gigante. En Bryant Park (Manhattan). Gratis y para todos los públicos. 6 pm.

Información: www.bryantpark.org

Coyotes en la Gran Manzana

Como lo leen, en nuestra ciudad también residen estos animales que a menudo se pueden confundir con ciertas razas de perro. Averigua dónde viven, qué comen y cómo se desenvuelven en la ciudad, en este tour guiado por expertos en la materia del American Museum of Natural History. En Wave Hill House (West 249th St. e Independence Avenue, Bronx). De 11 am a 12 pm. Gratis.

Más información: www.nycgovparks.org

Domingo 5

Celebra el año nuevo lunar

Si no pudieron acercarse a Chinatown la semana pasada, este domingo tienen otra oportunidad de presenciar el desfile y fiesta que celebra el año nuevo lunar según la tradición china. Además del desfile, que empieza a la 1 pm, habrá puestos de comida, bailes regionales chinos y no faltará el tradicional dragón dorado y rojo recorriendo las calles de este área del bajo Manhattan. Según la web de la asociación Better Chinatown el punto de partida del desfile es la intersección de las calles Hester y Mott (Manhattan).

Más información: www.betterchinatown.com

Lunes 6

Concierto: Gerardo Ortiz

La mayor estrella de la música regional mexicana de los últimos tiempos llega a Nueva York con su música de banda y canciones como “Dámaso”, “Millones de besos” o la polémica “Fuiste Mía”, que le metió en líos el año pasado. En Stage 48 (605 West 48th Street, Manhattan) A las 8 pm.$35.

Más info: www.ticketweb.com