Ferando Villalona: “Soy un superviviente de la oscuridad”

Fernando Villalona, "el Mayimbe", nos habla de cómo superó sus adicciones y regresa con fuerza en un concierto romántico junto a Anthony Santos

Tanto si eres de los que creen que el día de los enamorados es un invento comercial como si vives con emoción el día de San Valentín, cualquier excusa es buena para disfrutar en buena compañía de la mejor música romántica. Y con esa intención, este fin de semana en el United Palace los dominicanos Anthony Santos y Fernando Villalona deleitarán al público neoyorquino con las mejores baladas, bachatas y merengues que les ha hecho valer a los dos el apodo de “Mayimbe”, el jefe.

Hablamos con Fernando Villalona de estas canciones de amor que marcaron su vida y de cómo encontró la luz tras una época más que oscura. Toda una lección de supervivencia y fuerza de voluntad.

Este es sin duda un concierto romántico, ¿celebras el día de los enamorados?

Sí, lo celebro porque siempre vivo enamorado de mi esposa. El día que no celebro con ella es porque estoy cantando para alguna fiesta del día de los enamorados. Recibo muchas peticiones de ese tipo en las que la gente me hace una lista de las canciones que son especiales para ellos.

¿Y qué temas son especiales para ti?

“Sé que te perdí” porque era la canción que estaba más pegada en el año 82, cuando conocí a la madre de mi hija, Paloma, y creo que es una de mis mejores interpretaciones. También “Delirante amor”, una balada de Honorio Taveras que dice unas cosas tan bellas sobre el amor de las mujeres que merece la pena ser cantada donde haya una mujer.

¿Por qué te llaman “El niño mimado”?

Porque desde los 25 a los 40 años tuve una vida muy oscura y a pesar de las faltas que yo hacía la gente me seguía queriendo y apoyando. Llegué a caer preso un par de veces y solía llegar tarde a las fiestas y conciertos y el público se enfadaba, pero siempre me respondía. Además, en ese tiempo el Presidente era el Doctor Joaquín Balaguer que me quería mucho y todo el mundo lo sabía porque él mismo lo llegó a decir muchas veces y por eso también me empezaron a decir que era el niño mimado del Presidente.

¿Cuándo saliste de aquella época oscura?

Llegó un punto en el que me di cuenta de que todo el dinero que ganaba lo perdía en el vicio que yo tenía y que ya 40 años eran suficientes para entender que no podía seguir en ese mundo. Ahí me di cuenta de que podía no aprovechar la bendición que el Señor me había dado y también creo que Dios me usó para poder dar los testimonios que doy ahora.

¿Cuáles son esos testimonios?

Muchos jóvenes me piden consejo y ahora yo puedo hablar con una conciencia muy clara y con mucho gusto porque realmente yo soy un sobreviviente de la oscuridad, que puedo hablar con propiedad de todo lo malo que uno cree que es bueno y que tiene resultados fatales.

¿Qué significa Mayimbe y de dónde les viene ese nombre?

Viene de la cultura cubana. Yo no conocía el término hasta que grabé con un músico cubano, Mateo San Martín, que me introdujo a esta palabra que significa jefe. Inicialmente no me gustaba porque lo veía muy guajiro, muy campesino, y como que no iba con mi personalidad. Eso hasta que un día Johnny Ventura me invitó a su casa un 24 de diciembre y me recibió con un “’¡Mayimbe!” y desde entonces lo vi de otra manera porque al salir de la boca de alguien tan grande le dio un nuevo significado.

¿Cómo surgió la idea de organizar este espectáculo junto a Anthony Santos?

Los dos nos admiramos muchísimo. Recuerdo cuando él empezaba y me pedía que le dejara cantar en una de las canciones con mi orquesta y ahora es el artista más popular de República Dominicana. Él es muy llano, no se corta a la hora de decir las cosas y eso a los dominicanos les gusta mucho. Dice cosas que yo nunca me atrevería a decir sobre un escenario.

¿Te molesta que use el mismo nombre que tienes registrado?

Al contrario. Yo le digo que me siento honrado de que lo esté usando y no he querido nunca tomar represalias contra él ni contra nadie que lo use porque para mí es muy bonito que haya muchos mayimbes.

En detalle

¿Qué? Concierto de Mayimbe a Mayimbe

¿Cuándo? Viernes 3 y sábado 4 de febrero a las 8 pm

¿Dónde? United Palace (4140 Broadway esquina con la 175th, Manhattan)

Entradas: www.ticketmaster.com