Mexicanos exigen a Peña Nieto revelar qué negocia con Trump

Analistas y líderes políticos afirman que el mandatario mexicano puede comprometer al país

México – Legisladores de oposición, en entrevista con SinEmbargo, dijeron que el Presidente Enrique Peña Nieto debe informar a la sociedad sobre el contenido de la conversación que sostuvo el pasado 27 de enero con su homólogo estadounidense Donald Trump, y sobre las negociaciones que su Gobierno mantiene con el del vecino del norte. Destacaron la importancia de que estos tratos no se lleven a cabo en “lo oscurito”, pues con sus decisiones podrían comprometer al país y su soberanía.

Analistas en seguridad, también en entrevista con este diario, coincidieron en que, de ser cierto que durante la conversación el magnate sugirió una posible intervención de tropas estadounidenses a territorio nacional para el combate al narcotráfico, el Presidente de Estados Unidos buscaría “poner al Gobierno mexicano contra la pared”, pues reduce su capacidad para negociar.

La periodista Dolia Estévez difundió, de acuerdo con fuentes confidenciales en ambos lados de la frontera, que durante la conversación entre Peña y Trump, el magnate aseguró: “No necesito a los mexicanos, no necesito a México. Vamos a construir el muro y ustedes van a pagar quieran o no, les guste o no”.

“Durante la conversación, Trump señaló que los militares mexicanos no están haciendo bien su tarea en el combate al narcotráfico, por lo que sugirió que tenga que enviar a tropas estadounidense para que asuman la tarea de derrotar a los cárteles”, explicó.

Por la tarde, la Secretaría de Relaciones Exteriores dijo, en un comunicado firmado por la directora de Comunicación de la dependencia, Claudia Algorri Guzmán, que la información difundida por Estévez estaba basada en “absolutas falsedades y con evidente mala intención”.

“Las afirmaciones que usted hace sobre dicha conversación no corresponde a la realidad de la misa. Durante la llamada, el Presidente Peña Nieto fue claro y enfático en señalar las diferencias de posiciones respecto a algunas afirmaciones hechas por el Presidente Trump en pública y que repitió durante el diálogo”, aseguró la SRE.

Pero la agencia Associated Press, una de las más influyentes del mundo, confirmó esas amenazas, citando un extracto de una transcripción de la conversación telefónica:

“El Presidente Donald Trump amenazó con enviar tropas a México para detener a los ‘bad hombres’, a menos que el ejército mexicano haga un mayor esfuerzo para detenerlos. Ello de acuerdo con un extracto de una transcripción de la conversación telefónica que sostuvo el viernes con el presidente Enrique Peña Nieto y que fue obtenido por The Associated Press“, detalló un cable de la agencia.

Por la noche, un funcionario anónimo de la Casa Blanca, cuyo testimonio recogió el portal de Internet The Hill, señaló que “los reportes de que el Presidente de EU amenazó con invadir México son falsos. Incluso el gobierno mexicano disputa estos reportes”, dijo.

En el mismo sentido, la cadena de noticias CNN indicó que un oficial de la Casa Blanca rechazó los reportes que indican que el Presidente de EU haya amenazado con invadir a México.

“Estos cabrones no son dueños del país. Que sean gobernantes no les da la condición de dueños del país como se lo creyeron los virreyes. Su obligación es informar y escuchar a la opinión pública en relación a la agenda internacional”, dijo Javier Sicilia Zardain, escritor y líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD).

Indicó que las negociaciones entre México y Estados Unidos comprometen a la nación, por lo que deben darse de forma transparente y ser respaldadas por el consenso nacional.

El activista opinó que de ser cierta la amenaza de Trump, habrá que llamar a los mexicanos a defender el territorio

“La periodista Estévez es reconocida, hay que confirmar esto, en caso de que sea cierta es grave y repetiremos esa vieja historia de la invasión norteamericana. Tenemos un Presidente y un Gabinete que no están a la altura de lo que deberán responder frente a un tipo como Trump. Habrá que defender este territorio porque no es posible aceptar una idiotez de este tamaño. Han pasado demasiadas décadas de horror, de espanto y de humillación como para soportar a un imbécil que regrese a las épocas de barbarie más atroz de la historia del siglo XX y de la humanidad. Si es así habrá que hacer un llamado a la nación para defendernos”, dijo.

Jorge López Martín, vicecoordinador de Difusión y Mensaje del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, dijo que su partido exige al Presidente de la República que las negociaciones con Estados Unidos no se realicen en “lo oscurito” ni con acuerdos “por debajo de la mesa”.

“Sin adelantar vísperas, habrá que retomar con prudencia la información, revisarla, ir a profundidad. Pero lo que detona esta cuestión es que la discusión con el Presidente de Estados Unidos debe de ser pública, abierta y frente a las sociedades de ambos países. Es importante que Peña garantice a los mexicanos el derechos que tenemos de conocer cuáles son las condiciones de diálogo con el país vecino. Se debe rendir una explicación sobre esto, la Presidencia debe salir a explicar qué hay de cierto en esta información que se ha conocido”, dijo el Diputado federal.

Virgilio Dante Caballero Pedraza, vicecoordinador de los diputados de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), coincidió con López Martín y afirmó, que de ser cierta la información difundida, se trata de una intromisión inaceptable.

“Estamos ante una intromisión inaceptable. Peña ni nadie puede aceptar una condición así, antes que nada está la soberanía del país. Se deben hacer a un lado estas declaraciones inaceptables y Peña Nieto debe dar a conocer a los mexicanos lo qué está hablando en esas negociaciones”, exigió.

El Diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, también hizo un llamado al Presidente Peña Nieto a “desconocer” o “reconocer” esa conversación públicamente, y destacó que de haberse dado una conversación de ese tipo estaríamos ante un escenario de “una enorme gravedad”.

“Si la confirma o la desmiente, porque de ser cierta, porque no sabemos hasta donde puede ser sólo un rumor y con qué propósito; pero de ser cierta la versión, sería de una enorme gravedad en que estemos en un escenario de esas características: que se haya dado una conversación en ese tono y con esos contenidos sin saber qué respondió el Presidente a esa actitud insolente del Presidente de Estados Unidos”, opinó.

Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) en Diputados, agregó que no duda que Donald Trump haya utilizado amenazas y humillaciones con el Presidente Peña Nieto.

“No dudo ni tantito que haya sido ofensivo, intimatorio y amenazante. El Presidente de México tiene que ser más firme y enérgico en la relación bilateral y si se confirma la amenaza militar de Trump, Peña Nieto debe hablarle a los mexicanos, porque está obligado a ser transparente en la agenda de diálogo y negociación que lleva con Estados Unidos”, dijo.

REDUCE LA CAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN

Analistas en seguridad dijeron a SinEmbargo que la sola mención de la incursión del Ejército estadounidense en México reduce la capacidad del país para negociar con la administración de Trump.

La profesora de la Universidad de Texas Guadalupe Correa-Cabrera apuntó que de ser cierta la información difundida sobre la llamada entre los mandatarios de México y EU, Trump estaría buscando acabar con el margen de maniobra de México en las negociaciones comerciales y de seguridad.

“Trump está apostando a poner al Gobierno mexicano contra la pared. Una forma de que el Gobierno de México acepte cualquier condición sin presentar sus cartas. Hablar de una participación armada, o intervención militar, es de no respeto a la soberanía mexicana, que es muy grave”, dijo Correa-Cabrera.

La profesora no descartó que el tono haya sido de esa manera puesto que el magnate se ha referido a México de esa forma en el pasado. Estas amenazas representan un nuevo giro en la relación que ha caracterizado a ambos países.

“Si es verdad lo que filtró a los medios mexicanos. Si el contenido es cierto, podríamos ver que es una manera de presionar de manera extrema al Gobierno de México”, recalcó.

Alejandro Hope, analista en seguridad, planteó que es impensable que el vecino país envié tropas contra la voluntad de México.

“A menos que quieran hacer una invasión abierta. Y lanzar la tercera guerra mundial y destruir todo el orden internacional [dijo con sarcasmo]. Digo, no se puede. Se pueden hacer algunas operaciones encubiertas. Pero es una vacilada, el primero que se va oponer es el Secretario de la Defensa [de los Estados Unidos]”, consideró Hope.

En caso de que la incursión de tropas estadounidenses fuese sugerida como una colaboración entre ambos países, analistas sostuvieron que el Gobierno federal debe rechazar la propuesta.

Desde diciembre de 2008, México y Estados Unidos firmaron la Iniciativa Mérida, cuyo fin es juntar esfuerzos para combatir el narcotráfico.

De acuerdo con la Embajada de los Estados Unidos, 2.3 mil millones de dólares han sido asignados por el Congreso; y 1.4 mil millones de dólares entregados en equipo y capacitación.

“Si es que Trump lo dijo, de acuerdo con la información de la reportera [cuando se fue entrevistado todavía no salía el cable de Associated Press], pues México no tiene ninguna posibilidad de aceptar. Aceptar una presencia de Estados Unidos sería una complicidad inaceptable”, dijo René Jiménez Ornelas, investigador y coordinador de la unidad de análisis sobre violencia social del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El combate frontal contra el narcotráfico tampoco ha resultado en la disminución del tráfico de drogas ni de la violencia en México. Entre diciembre de 2006 y diciembre de 2015 fueron asesinadas 186 mil 297 personas, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Vidal Romero León, Jefe del Departamento Académico de Ciencia Política del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), destacó que “si algo de experiencia tenemos en 30 ó 40 años es que el narcotráfico no se soluciona por la vía de la coerción. Sino mediante otras; como la legalización y la salud pública”.

Si la carta de la seguridad está sobre la mesa entre ambos países, ¿qué es lo que negocian sus respectivos representantes?

EXIGEN TRANSPARENCIA EN LAS NEGOCIACIONES

El 25 y 26 de enero el Secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray Caso, y el Secretario de Economía Idelfonso Guajardo Villarreal se reunieron con autoridades estadounidenses. Pero poco se ha sabido de los resultados de esta reunión.

Edgar Cortéz Morales, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), subrayó la falta de transparencia en los encuentros que han llevado a cabo las autoridades de ambos países.

“Creo que esta revelación [de Dolia Estévez] nos regresa a algo que es fundamental, en la negociación entre los dos presidentes, y es que no puede ser un una agenda oscura, opaca, de la que no se nos informa. Tiene que ser un asunto público”, dijo Cortez.

Tanto el Presidente Enrique Peña Nieto, como Videgaray, fueron señalados durante el actual sexenio por investigaciones periodísticos de adquirir mansiones construidas por Grupo Higa, uno de los principales contratistas del Estado.

Pero, ningún escrutinio de la Secretaría de la Función Pública, institución cuyo titular fue nominado por el Presidente de República, encontró irregularidades. Lo que no alejó las sospechas en la opinión pública, al punto que Peña Nieto ofreció disculpas por el escándalo de la “casa blanca” de su esposa Angélica Rivera.

Cortez cuestionó la legitimidad de las autoridades frente a las nuevas negociaciones con Trump: “De inicio no podemos dar un cheque en blanco, y dar legitimidad a priori. Ésta se construye con transparencia. Y, después, debe haber evidencia de que esa negociación es en función de los intereses de la sociedad mexicana y no de las elites económicas y políticas”.