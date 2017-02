No te querrás perder el nuevo proyecto de Eugenio Derbez y Gina Rodriguez

Los dos latinos están decididos a poner la conversación de la identidad y las tensiones raciales en este país sobre la mesa

Como viene siendo habitual en estos últimos tiempos, los actores y cantantes emplean sus redes sociales para compartir con sus fans las novedades en las que están trabajando. El comediante mexicano Eugenio Derbez no ha querido ser menos y ha recurrido a Instagram para dar aconocer el nuevo proyecto que realizará en Estados Unidos junto a Gina Rodriguez, quien ha trabajado los últimos años junto a Jaime Camil protagonizando la serie Jane the Virgin.

“Emocionado de estar trabajando en una nueva serie con mis dos favoritos Rodriguezes!! ☺️ @hereisgina @dailynrod #teamrodriguez #YaquiDelgadoWantsToKickYourAss #MegMedina”, escribió Derbez junto a una fotografía en donde lo vemos a lado de Gina.

Basado en el premiado libro “Yaqui Delgado Wants to Kick Your Ass”, esta serie será realizada por I Will Productions, Eugenio Derbez y 3Pas de Ben Odell y Universal TV, donde 3Pas tiene el acuerdo del primer lanzamiento.

Escrita por Dailyn Rodríguez, cuenta la vida de una comunidad diversa y vibrante en Brooklyn donde los personajes se enfrentan a la intimidación, las tensiones raciales y las cuestiones de identidad.