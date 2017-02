Chivas estuvo perfecto en los penaltis y ganó a Boca el Duelo de Gigantes

El partido terminó 1-1 en tiempo regular, con gol de Alan Pulido por los rojiblancos

Al menos en este duelo, las Chivas demostraron que fueron el gigante.

Con un marcador 1-1 en tiempo regular y con un 5-3 en penales, las Chivas se quedaron con la primera edición del denominado Duelo de Gigantes, al vencer a Boca Juniors, que si algo le tiene que agradecer el club rojiblanco, es que se tomaron en serio el encuentro.

En el primer tiempo fueron pocos las emociones, incluso, las llegadas más claras fueron de parte de Boca Juniors, quien dominó en el campo rival, pero que no fue capaz de definir en la última jugada.

Para el complemento, Boca bajó de intensidad, y poco a poco, las Chivas se soltaron más en la cancha, pero sin ser certeros en la definición.

Pese a ello, fue el cuadro visitante el primero en abrir el marcador. Al 67′, un centro de Fernando Gago encontró a Walter Bou, quien ante la mala coordinación defensiva de Chivas, quedó sin marca y definió cruzado ante Rodolfo Cota para el 1-0.

Enorme pase de Gago y mejor definición de Bou. Gana Boca 1-0. pic.twitter.com/AifmbldWdY — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) February 3, 2017

Después del gol, los xeneizes comenzaron a mostrar el futbol que en el primer tiempo les dio para dominar el juego, pero las Chivas, con una dosis de fortuna, lograron empatar.

Al minuto 74, Alan Pulido aprovechó un rebote dentro del área de Boca y de primera intención sacó un tiro raso, colocado al poste derecho del portero Axel Werner para el 1-1 que celebró la afición rojiblanca, que hizo una entrada bastante modesta.Aunque fueron contadas las emociones en la cancha, no faltaron los conatos de bronca, que la mayoría de las veces iniciaron los jugadores de Chivas como Edwin Hernández o Carlos Fierro.

Luego de los 90 minutos reglamentarios, al no haber un ganador, la definición del campeón en el Duelo de Gigantes tuvo que ser desde los once pasos. Ahí las Chivas fueron más certeras, pues en la tanda de penales vencieron a Boca 5-3, en una serie donde los cinco cobradores del Rebaño: Alanís, Zaldívar, Pineda, Pizarro y Fierro, no fallaron.