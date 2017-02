La Víbora: ¿Reencuentro de Timbiriche? ¡No por favor!

A nuestra columnista de entretenimiento no se le escapa nadie del mundo del espectáculos

No, por favor, díganme que la noticia de la reunión de Timbiriche es una amenaza solamente. Díganme que lo soñé –o más bien que fue una pesadilla– y que es una broma de mal gusto eso de que esa bola de vejestorios se van a juntar de nuevo.

Ya bastante tenemos con las devastadoras noticias de Donald Trump como para aguantar más información negativa en nuestras vidas.

¿Por qué se los digo? Pues porque mi querida Pau, quien fue parte de ese grupo, dijo hace unos días que nos tiene “muchas sorpresas” este año, y que “nos vamos a reunir algunos amigos y yo en algún momento del año para agasajarlos y para cantar canciones”.

Pero yo ya sé qué significa esto. Significa que los ex-Timbiriche necesitan dinero y que la mejor manera de llenar los bolsillos –sin mucho esfuerzo, por supuesto– es inventando uno de esos infames reencuentros y dando una gira mediocre por donde los contraten. Ah, porque eso sí, se ponen sus moños y se cotizan como si fueran la última Coca-Cola del desierto.

Yo ya me sé ese cuento. Hace unos años, los más losers del grupo (y conste que no estoy mencionando a Alix Bauer, Diego Shoening y Mariana Garza), anunciaron que se reunirían. Para entonces tendrían unos treinta y tantos años de edad, y digamos que les quedaba una pizca de la gracia que alguna vez llegaron a tener. Pero el show fue un fiasco total. Si mal no recuerdo, Paulina no aceptó agregarse y mucho menos Thalía. Así que fue un concierto solo con los que no han hecho nada en su vida luego de Timbiriche.

Ahora, si Pau está tan dispuesta a hacer una gira con sus excompañeros no crean que es por el cariño que les tiene; es más bien porque las arcas de la Chica Dorada están más maltrechas que la reputación de Peña Nieto. Ella no da paso sin huarache, como dicen en México.

A mí, por lo pronto, ni me cuenten. Ni regalado iría a ese concierto. Será patético ver a estos cincuentones cantando temas de cuando tenían 12 años. Además, no podremos ver a Pau y a Thalía desgreñarse en pleno escenario, como lo hicieron una vez cuando las dos eran parte del grupo. Así no tiene chiste.

En otras cosas, y siguiendo con las malas noticias, agárrense porque ya es un hecho que Johnny, el hijo menor de Jenni Rivera, se lanza como cantante. Sí, así como lo leen. Ya se anunció que será el próximo “talento” de la disquera de Chiquis Rivera.

Yo digo, con todo el dinero que le dejó Jenni a los hijos, ¿por qué mejor no se ponen a estudiar o a hacer algo que les haga trabajar el cerebro? Jenni se graduó de una carrera, y supongo que si estuviera viva le haría muy feliz que sus hijos fueran a la universidad.

Pero bueno, también es pedirle peras al olmo.