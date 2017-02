Primeras declaraciones de Michael Bublé tras anunciar que su hijo superó el cáncer

Feliz cumple Noah !!! Qué rápido estás creciendo! Gracias por llegar a nuestra vida y llenarla de razones para seguir adelante siempre! #3años #weloveyou #familyfirst @michaelbuble

A photo posted by Luisana Lopilato (@luisanalopilato) on Aug 27, 2016 at 7:24am PDT