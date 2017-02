Una mujer de Carolina del Norte regala su granja al ganador del mejor ensayo de 200 palabras

Norma Burns regalará una finca de 13 acres en Carolina del Norte al ganador de un concurso de ensayos

Una residente del condado de Chatham está regalando su granja de 13 acres al ganador de un concurso de ensayos, informa WNCN desde Carolina del Norte.

Norma Burns ha vivido en la granja de Bluebird Hill durante 18 años, pero cree que ya es hora de hacer un gran cambio en su vida. Por eso ella convoca a un concurso de ensayo para regalar su granja al ganador. Ella llamó al concurso “Un regalo de buena tierra”.

“Es demasiado trabajo para una persona. He trabajado desde el amanecer hasta el anochecer durante la mayor parte de estos 18 años. Mi cuerpo no me dejará hacerlo más “, dice Burns.

La fecha límite para participar en el concurso es el 1 de junio. Los concursantes deben enviar un ensayo de 200 palabras, currículo y una cuota de entrada de US$300.

“La primera persona que llamó dijo: ‘¿Esto es real?’ Y dije: ‘Esto es real’. El teléfono de Burns no ha dejado de sonar desde entonces.

Ella planea escoger 20 de los mejores ensayos y luego entregar el proceso de la decisión final a un jurado. Un agricultor profesional, un conservacionista y un abogado elegirán a la feliz pareja ganadora.

“Tan pronto como salió, simplemente explotó. He escuchado de personas de las que no he oído hablar en 20 años. Llaman y dicen: ‘Oh, me gustaría poder tener esa granja’. La mayoría de ellos son demasiado viejos. Ha sido una verdadera sorpresa. Una agradable sorpresa “, dice Burns.

Cuáles son los planes futuros de Norma Burns

Después de que Burns entregue su granja, planea vivir en una comunidad de jubilados de Chapel Hill. Burns se emociona al hablar de lo que la granja ha significado para ella después de todos estos años. “Ha sido todo para mí durante los últimos 18 años”, dice.

Puede participar en el concurso aquí.

