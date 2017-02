Después del Super Bowl, Lady Gaga anuncia gira mundial

La cantante anunció las fechas para la gira mundial Joanne

La cantante Lady Gaga ha confirmado públicamente, y solo unas horas después de presentarse ante más de 100 millones de telespectadores durante su impresionante actuación en el intermedio de la Super Bowl, que emprenderá una nueva gira mundial con la que interpretar en directo los temas de su último disco ‘Joanne’ (2016).

Haciendo uso de su perfil de Twitter en las horas siguientes a su aclamado número musical, la intérprete italoamericana compartió con todos los internautas una sencilla foto que la retrataba con gafas de sol, en la que se podía ver el reflejo de la palabra ‘Joanne’, y en cuyo fondo se apreciaba una frase que no dejaba lugar a dudas: ‘Lady Gaga World Tour’. Como no podía ser de otra manera, el anuncio ha generado una gran expectación en la famosa plataforma y sus seguidores deben de estar ya haciendo cábalas sobre los entresijos de su nuevo periplo musical.

Será el 13 de febrero cuando los boletos para la serie de conciertes salgan a la venta. La primera fecha que se tiene programada bajo el Joanne World Tour, está programada para el 1 de agosto, en Vancouver, Canadá. Otras ciudades en donde se presentará hasta diciembre de este año incluyen, Los Ángeles, Las Vegas, Chicago, Miami, Nueva York, Rio de Janeiro, Barcelona y muchas más. Para el listado completo de ciudades visita aquí.

Aunque la noticia no haya cogido por sorpresa a aquellos que esperaban más pronto que tarde que revelara su intención de volver a echarse a la carretera, el entusiasmo que se desprende de la noticia tiene mucho que ver con la clase magistral que Gaga ofreció ayer domingo en el estadio NRG de Houston, al combinar con habilidad su poderosa voz, su privilegiado físico y, sobre todo, su enérgico sentido del ritmo en uno de los recitales más entretenidos que han vivido los fans de la Super Bowl en los últimos años.

Además de interpretar algunos de los mayores éxitos de su carrera, como ‘Poker Face’, ‘Born This Way o ‘Edge of Glory’, la artista utilizó con habilidad todos los recursos técnicos de los que disponía, como los cables que la hicieron volar por todo el estadio o los drones que formaban en el cielo la bandera estadounidense mientras interpretaba una patriótica canción al inicio del show, para deleitar al público con 15 minutos de majestuoso espectáculo pop.

Warming up 🤘🎤🏈 A photo posted by xoxo, Joanne (@ladygaga) on Feb 5, 2017 at 3:07pm PST

Tan emocionada estaba la estrella al final de su recital, que no pudo evitar romper a llorar tan pronto como abandonó el escenario y pudo procesar todo lo ocurrido entre bambalinas, como han revelado miembros de la organización que habían trabajado codo con codo en los días previos al evento.

“Estaba tan contenta después de la actuación… Salió aún mejor de lo esperado y no podía contener la emoción. Agradeció uno a uno a todos los que trabajaron con ella a la hora de ayudarle a armar su propuesta y se mostró tan amable y encantadora como siempre. Las lágrimas no paraban de caer de sus ojos”, explicó una fuente al portal de noticias E! News.