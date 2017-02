Aumenta el índice de violaciones en NYC

Enero del 2017 marcó el décimo mes consecutivo que disminuyó el índice general de crimen en la ciudad de Nueva York, indicaron miembros de la Uniformada este lunes en la rueda de prensa mensual sobre las estadísticas de crímenes. Pero a la vez, algunos delitos como las violaciones aumentaron.

“Hemos empezado este año, construyendo sobre los éxitos históricos del año pasado continuando a reducir el crimen violento mediante las estrategias probadas de vigilancia enfocada y vecinal”, dijo el alcalde Bill de Blasio junto al comisionado James O’Neill.

Comparando enero del 2016 con este enero, los homicidios disminuyeron por -9.1%, los robos por -7.5%, los asaltos violentos disminuyeron por -5.4%, y los tiroteos por -1.7%.

“January 2017 had the lowest number of shootings and homicides in the modern CompStat era,” @NYCMayor now in the #Bronx. #NYPDprotecting pic.twitter.com/VJ1h3PmWyB

— NYPD NEWS (@NYPDnews) February 6, 2017