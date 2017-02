Ultimátum a 250 edificios que no cumplan con sus obligaciones

La Ciudad le dio 120 días a sitios como el 3052 de Inwood, infestado con ratas, chinches, cucarachas y escapes de gas, para remediar sus violaciones

Jessica Quridumbay ya no puede más con las condiciones infrahumanas en las que asegura que ha tenido que vivir durante el último año en el edificio 3052 de la Avenida 10 de Inwood, incluido dentro de una lista de 250 inmuebles con fallas graves,que hoy presentaron líderes y autoridades de la ciudad.

“El edificio prácticamente se está cayendo, hemos pasado un invierno terrible, solo nos ponen 10 minutos de calefacción y agua caliente por día. Hay ratas, chinches, cucarachas. Los pisos están malos, mi apartamento está lleno de plomo y tengo dos niños, uno de 3 y uno de 8, y la luz del cuarto de ellos no funciona desde que me mudé”, asegura la madre, quien estuvo durante una conferencia de prensa donde le enviaron un ultimátum a los caseros que no le cumplan a sus inquilinos.

“A partir de hoy se inician cuatro meses que tienen los dueños de este edificio y de otros 249 para hacer las reparaciones que necesitan y si no las hacen en ese tiempo, la oficina de HPD las va a hacer y les va a mandar la factura a los dueños”, aseguró el concejal Ydanis Rodríguez, quien comentó que bajo el Acta de Vivienda Segura que funciona desde el 2007 para presionar a los caseros a reparar las violaciones de vivienda la Ciudad, se han frenado abusos.

“Estas personas pagan su renta y trabajan muy duro y si los dueños de edificios no cumplen van a tener que pagar las consecuencias”, agregó el dominicano.

La comisionada de la oficina de Preservación de Vivienda y Desarrollo (HPD), María Torres-Springer, explicó que caseros como el del edificio de Inwood, donde los inquilinos se han organizado, ya están advertidos y la Ciudad espera que actúen.

“Todos los neoyorquinos tienen derecho a vivir en hogares seguros y de calidad y durante 10 años este programa (el Acta de Vivienda Segura ), le ha dado una herramienta poderosa para abordar los problemas de los edificios con problemas serios”, dijo la funcionaria. “Para ser sacado de esa lista del programa, el dueñode un edificio debe actuar de manera positiva e inmediata, demostrando que las condiciones del inmueble han mejorado y presentar un plan contra plagas en el Departamento de Salud de la ciudad y hacer todas las reparaciones necesarias”.

La Defensora del Pueblo, Letitia James agregó: “Debemos hacer todo lo que esté en nuestro poder para proteger y apoyar a los inquilinos que viven en edificios con condiciones peligrosas”.

La mexicana Ana María Marcial, quien lleva 15 años viviendo en el mismo edificio, denunció además que en diciembre pasado hubo un escape de gas en su casa que la obligó a llamar a los bomberos y más tarde se registró un problema más serio en todo el edificio con monóxido de carbón que mandó a más de una decena de inquilinos al hospital.

“Lo bueno que pasó de día porque si no hubiéramos salido muchos pero vueltos cadáveres”, dijo la mujer, recalcando que las tuberías de gas son muy viejas y no han tenido mantenimiento.

La asambleísta Carmen de la Rosa, por su parte, comentó que al dueño del edificio, quien no se refirió a las acusaciones cuando El Diario lo contactó, parece no importarle la vida y seguridad de los residentes del lugar.

“Estos inquilinos han sido victimizados por un casero inescrupuloso que a pesar de tener 300 violaciones, no ha tomado acción y no ha actuado de buena fe para darles las mímimas condiciones de vida”, comentó la legisladora. “La infestación de roedores es solo uno de los muchos ejemplos de los actos descuidados de este dueño que sólo tiene por objeto obtener beneficios y no proporcionarle a sus inquilinos un ambiente seguro.

