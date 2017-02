Univision empieza era con menos telenovelas

La cadena estrena Pequeños Gigantes USA esta semana

MIAMI — Univision estrena hoy “Pequeños gigantes USA”, la versión estadounidense del exitoso programa de televisión mexicana, que ha colocado en el primer bloque del horario estelar de la televisión en sustitución de una telenovela.

“Es un programa perfecto para verse en familia”, dijo a Efe Luis Coronel, uno de las tres estrellas que fungirán de jueces en el programa de cazatalentos infantiles. “Lo van a disfrutar desde la abuelita hasta los niños pequeños”.

El cantante estadounidense de origen mexicano, de 20 años, está acompañado del bachatero neoyorquino Prince Royce y de Bianca Marroquín, la principal estrella latina de Broadway. Los tres son veteranos de este tipo de programa de competencias.

Lo que sí no habían vivido antes era en eso de estar de noche a noche durante la semana en los televisores de las familias hispanas.

“Para mí es una gran forma de conectar con mi público”, aseguró Royce, quien explicó que el formato había jugado un rol importante cuando decidió aceptar la propuesta de participar en “Pequeños gigantes USA”.

Tampoco habían vivido eso antes los telespectadores hispanos, que durante más de dos décadas habían recibido una dieta constante de telenovelas desde las 7 pm hasta las 11 pm, de lunes a viernes.

Las dos primeras temporadas de la edición mexicana de “Pequeños gigantes” habían sido transmitidas los domingos, en el espacio tradicional para ese tipo de programa de concursos.

“En Univision estuvimos por muchos años acostumbrados a ser los reyes indiscutidos de la audiencia. Últimamente nos hemos tenido que adaptar no solo a la competencia de las producciones de Telemundo, si no a la oferta cada vez mayor de los servicios de ‘streaming'”, dijo a Efe un ejecutivo de la empresa que prefirió no ser identificado.

“Los desafíos siempre son buenos para generar nuevas ideas”, agregó.

“Pequeños gigantes” sustituye a la telenovela rosa “Despertar contigo“, que no logró llegar a los dos millones de audiencia, según las mediciones reveladas por Univision, y se enfrenta al popular programa “Caso Cerrado, edición estelar”, de Telemundo.

Eso no quiere decir que Univision se esté despidiendo de los melodramas, pues todavía deja en su parrilla estelar tres telenovelas entre 8 pm y 11 pm.