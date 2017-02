Video: Tenista es descalificado de Copa Davis por agredir al juez con un pelotazo

El juvenil canadiense Denis Shapovalov perdió los estribos en el duelo ante Gran Bretaña y lo pagó muy caro

En Ottawa, Canadá y Gran Bretaña definían este domingo una de las series más parejas de la primera ronda del Grupo Mundial de la Copa Davis. Tan equilibrada que estaban 2-2, con un quinto punto a todo o nada entre Kyle Edmund , por el lado británico, y el juvenil Denis Shapovalov del lado local. Edmund, más experimentado, ganaba por 6-3, 6-4, y 1-1 en el tercer set, cuando el canadiense, de 17 años, falló una definición en la red y perdió su saque.

Frustrado, el chico quiso tirar un pelotazo a cualquier parte del estadio… pero con tanta mala fortuna que no hizo más que acertar en el ojo izquierdo del umpire Arnaud Gabas, juez de silla de ese encuentro. Al árbitro general de la serie no le quedó más remedio que decretar la descalificación de Shapovalov, por agresión a un oficial del encuentro, más allá de que no hubo intención de lastimar por parte del tenista canadiense, que no podía contener la tristeza tras el error que significó la derrota de su país y la victoria británica.

Después, Shapovalov explicó: “Quiero empezar por pedir disculpas al umpire y a los oficiales de la serie, mi comportamiento fue inaceptable. Me siento terriblemente avergonzado, juro que es la última vez que hago algo así. Lo que hizo el umpire es lo correcto”.

Por otra parte, la Federación Internacional de Tenis (ITF) emitió un comunicado en el que explicó que Shapovalov “no tuvo intención de golpear a Arnaud Gabas en el ojo izquierdo, aunque fue necesario que el árbitro debiera recibir atención médica. El árbitro general Brian Earley, que fue testigo del incidente, declaró la inmediata descalificación de Shapovalov por conducta antideportiva, aun cuando quedó claro que no intentó golpear premeditadamente a Gabas”. De todos modos, el joven canadiense quedó expuesto a una suspensión y a una multa de hasta 12.000 dólares.