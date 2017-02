Defensores de la educación de Nueva York rechazan confirmación de Betsy DeVos

Alianza anuncia para el 4 de marzo la Marcha de los Pueblos por la Educación Pública

NUEVA YORK.– Organizaciones defensoras de la educación y pro derechos civiles de Nueva York reaccionaron airadamente en contra de la confirmación de Betsy DeVos como Secretaria de Educación de la Administración Trump.

Los líderes de Urban Youth Collaborative, New York City Coalition for Educational Justice, Alliance for Quality Education y Educators for Excellence emitieron sendas declaraciones en las que advierten el peligro que entraña la confirmación del Senado a favor de DeVos.

Kesi Foster y Natasha Capers emitieron la siguiente declaración en nombre de la Urban Youth Collaborative y de la New York City Coalition for Educational Justice:

“Hoy, 50 republicanos del Senado y el vicepresidente Pence han mostrado su desdén por el sistema de educación pública de nuestra nación. El desempeño de Betsy DeVos durante la audiencia del Senado y sus respuestas, han demostrado que ella es totalmente incapaz de dirigir el Departamento de Educación. DeVos ha pasado las dos últimas décadas usando la fortuna de su familia para desmantelar la educación pública en Michigan, debilitando la responsabilidad y la supervisión, promoviendo las escuelas chárter con fines de lucro y socavando los esfuerzos para fomentar la equidad para las comunidades de color de bajos ingresos”, dijeron en una declaración escrita Kesi Foster y Natasha Capers, en nombre de la Urban Youth Collaborative y de la New York City Coalition for Educational Justice.

De acuerdo al criterio de Foster y Capers, el sistema de educación pública fue vendido al mejor postor, y las comunidades de bajos ingresos de color corren el riesgo de perder más.

“La agenda de DeVos para reorientar la financiación pública por vales escolares, escuelas charter virtuales, escuelas chárter con fines lucrativos, escuelas privadas no acreditadas y escuelas que regularmente discriminan a los niños, es un ataque directo a uno de los últimos bienes públicos universalmente reconocidos. Seguiremos rechazando los intentos de DeVos de debilitar los derechos de nuestros hijos y padres, y defenderemos ferozmente nuestra educación pública”, dijeron los activistas.

Entre tanto, Zakiyah Ansari, director de Alliance for Quality Education destacó que tras la confirmación de DeVos, en el Estado de Nueva York el enfoque ahora debe estar dirigido a las propuestas de la política educativa del gobernador Cuomo contenidas en su presupuesto.

Ansari observó que estas propuestas incluyen la derogación de un compromiso de $ 4.3 mil millones para cumplir con la constitución del estado mediante el financiamiento de las escuelas de manera justa y un plan para la expansión masiva de las escuelas charter.

“La confirmación de Betsy DeVos es desastrosa por cuanto estimuló una resistencia pública masiva a su nominación. En el Estado de Nueva York es hora de que la resistencia se centre en el gobernador Andrew Cuomo, quien, como DeVos y Trump, está proponiendo ataques masivos a la educación pública. El gobernador Cuomo quiere recortar los compromisos de financiación para nuestros estudiantes más necesitados y privatizar las escuelas”, aseguró Ansari.

Agregó Ansari que el gobernador quiere derogar el compromiso del estado de 4.300 millones de dólares de aumentar el financiamiento para las escuelas que están llenas de estudiantes negros y otras minorías y en situación de pobreza. Este financiamiento es el resultado de la histórica campaña de Acción por la Equidad Fiscal.

“Así como los neoyorquinos han sido líderes en la lucha para resistir a Trump y rechazar a DeVos, ahora vamos a luchar contra Cuomo y sus ataques contra la educación pública”, dijo Ansari.

Finalmente Ansari anunció que Alliance for Quality Education promueve para el 4 de marzo alrededor del estado la Marcha de los Pueblos por la Educación Pública.

“Las comunidades marcharán unidas para que el gobernador Cuomo sepa que no seremos superados. Marcharemos por la educación pública, más grande, más audaz y más fuerte que antes. Es hora de defender a los hijos del estado de Nueva York. Los neoyorquinos están cansados de los demócratas y los republicanos que tratan de silenciar la voz de la gente”.

Otra de las organizaciones que rechazaron la confirmación de DeVos fue Educators for Excellence. Según esta entidad, en una encuesta que realizaron entre sus miembros a nivel nacional, encontró que un abrumador 91 por ciento se opuso a su nominación y un 6 por ciento adicional tenía preocupaciones sobre su nominación.

“La confirmación de Betsy DeVos es un resultado preocupante para los educadores y las familias, dadas sus limitadas calificaciones, pero también porque sabemos muy poco acerca de su visión para mejorar nuestro sistema educativo”, dijo Sydney Morris, cofundador y director general de Educators for Excellence.