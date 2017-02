“Fade” de Tanya Saracho: una historia muy latina en “off Broadway”

La obra de teatro cuenta la relación entre una mexicana "fresa" y un "janitor", dos hispanos en una empresa muy "gringa"

Una escritora y guionista en un estudio de Hollywood, mexicana “fresa” que, aunque habla perfecto inglés, se siente más cómoda hablando en español.

Un chicano de East L.A. que trabaja como empleado de la limpieza en el mismo estudio, orgulloso de su herencia mexicana, pero que se siente más cómodo hablando en inglés.

Lucía y Abel (no “Eibel”) son los protagonistas de “Fade”, una obra de teatro escrita por la sinaloense con base en Chicago Tanya Saracho (guionista en How To Get Away With Murder de ABC) y dirigida por Jerry Ruiz, que ya se puede disfrutar en Cherry Lane Theatre -centro neurálgico del off-Broadway- hasta el 5 de marzo.

Esta divertida comedia transcurre en la oficina de Lucía (Annie Dow), a la que Abel (Eddie Martínez) tiene que acudir cada día. La interacción bilingüe entra ambos recuerda a mil situaciones y confusiones que todos los hispanos hemos vivido -o sufrido- en algún momento en este país.

Todo ello con una excelente selección de canciones modernas mexicanas -léase Julieta Venegas y Natalia Lafourcade– entre escena y escena.

Pese a las diferencias sociales entre ambos, la pareja encuentra puntos comunes mientras surge una amistad en el lugar de trabajo. Pero cuando retazos de la historia real de Abel comienzan a aparecer en la serie de televisión para la que escribe Lucía, todo se complica.

“Fade” habla de la ambición, del sueño americano, el precio del éxito, de hasta qué punto uno está dispuesto a traicionarse a sí mismo y a su ética para salir adelante. Y, sobre todo, de qué significa ser “latino” -¿o es “hispano”?- en Estados Unidos.

Dónde: Cherry Lane Theatre, 38 Commerce Street New York, NY 10014

Cuándo: 8 pm miércoles a sábado. 3 pm domingos

Tickets desde $72 aquí

Aviso: En inglés con mucho español