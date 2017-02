Senador Peralta defiende su movida hacia la Conferencia Demócrata Independiente

Asegura que decisión es para trabajar por una sesión legislativa más productiva en proyectos que defiendan a los inmigrantes contra las políticas de Trump

El senador estatal demócrata José Peralta se encuentra estos días en el ojo de la tormenta por su decisión de sumarse a la Conferencia Demócrata Independiente (IDC), un grupo legisladores que ha votado en varios proyectos con los republicanos de la Cámara Alta en Albany.

El legislador de Jackson Heights ha sido tachado de “traidor” e incluso cientos de residentes de su distrito firmaron una carta en la que le piden que cambie su determinación o que renuncie.

Y aunque los dardos le siguen cayendo, en diálogo con El Diario, el senador aseguró que no va a renunciar y defendió su anuncio como una manera de lograr consenso con los republicanos en varios proyectos que van a ser vitales para la protección de los neoyorquinos durante los tiempos turbulentos del gobierno Trump.

“Siempre he estado abierto y disponible para explicarle a los constituyentes mis decisiones, y por eso la semana pasada les expliqué que mi intención es hacer que esta sesión legislativa sea más productiva y no me arrepiento de esa decisión”, dijo Peralta, quien el viernes pasado en medio de una reunión comunitaria recibió el rechazo de varios asistentes a los que describió como “provocadores mandados”.

El legislador aseguró que aunque sigue siendo demócrata no por ello va a aplaudir todo lo que hagan los legisladores de su partido en Albany, de quienes dijo no han sido eficaces a la hora de mover iniciativas urgentes.

“La Conferencia Demócrata no tiene un plan legislativo aun, mientras que la Conferencia Demócrata Independiente tiene una clara visión de trabajo. Luchamos para atajar la crisis de desamparados, luchamos para que los adolescentes de 16 años no vayan a la cárcel como adultos y estamos en primera línea para frenar la política racista de Trump y proteger a los inmigrantes”, dijo el político. “Estas decisiones no son solo para mover legislaciones sino para parar legislación y políticas racistas que esperamos de Trump y estando en la minoría no íbamos a tener eso”.

El senador recordó que fue IDC promovió proyectos que han beneficiado a la comunidad como el aumento del salario mínimo, licencias de ausencia remuneradas y el prekinder Universal, entre otros, y dijo que quienes lo atacan están siendo injustos.

“Ellos sienten que me tienen que atacar más, en vez de mirarse en el espejo y decir cuáles son los problemas que hemos tenido como partido para arreglarlos y ver en qué fallamos”, dijo. “Yo no corrí para sentarme a un lado, yo corrí para representar, defender y proteger a mis constituyentes”.

El legislador estatal le envió un mensaje claro a quienes tienen dudas de la manera cómo va a trabajar en el comité al que se sumó.

“Les digo que para la reelección me faltan 18 meses y les pido que me den una oportunidad de enseñarle a todos que no solo voy a votar en temas progresistas y frenar políticas racistas sino que voy a encargarme de que esta legislación sea productiva”, concluyó.

IDC tiene actualmente nueve miembros, incluida la senadora de origen dominicano Marisol Alcántara que ocupa la vacante que dejó el congresista federal Adriano Espaillat.