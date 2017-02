¿Por qué al buscar contacto extraterrestre, China puede poner en peligro a la Tierra?

Un experto señala algunas ideas sobre la falta de ética y reglamentación de este tipo de contactos

Apenas el año pasado, China inauguró el radiotelescopio FAST, con el que -entre otras cosas- buscará inteligencia más allá de las fronteras de nuestro planeta.

Expertos señalan que esta iniciativa, más allá de sonar como fantasía para algunos, puede implicar un riesgo velado para la Tierra.

De acuerdo con John Gertz, expresidente del consejo de administración del Instituto de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre (SETI, por sus siglas en inglés), las iniciativas de los países para buscar vida extraterrestre y comunicarse con ella, deberían ser “procedimientos rigurosamente definidos y aplicados”.

En un artículo, que ya puede consultarse en la biblioteca de la Universidad de Cornell y que próximamente será publicado en la revista científica Journal of the British Interplanetary Society, Gertz asegura que iniciativas como la de China pueden resultar “insensatas, no científicas y poco éticas”.

El experto señala que no hay garantía de que China difundirá el momento y las condiciones en que logre un contacto extraterrestre, y tampoco sabremos qué tipo de mensajes le harían llegar a esa inteligencia interestelar.