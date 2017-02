Foto: La bloquearon en Facebook por un “tetazo” en las Cataratas del Iguazú

¿Tan escandalosa es esta foto?

La actriz, misionera y activista por los derechos de la mujer, Mariana Pizarro, fue inhabilitada por Facebook tras haber subido a su cuenta una foto sin corpiño captada en los Saltos del Iguazú, imagen que publicó en su perfil en apoyo al “tetazo” que se realizó en diferentes puntos del país en reclamo de “la soberanía de los cuerpos”.

“Solo mantuvieron la imagen un par de minutos, después la borraron”, contó Mariana Pizarro, y agregó que -por tal motivo- directamente la bloquearon de la red social creada por Mark Zuckeberg.

“Cuando pedí explicaciones me respondieron que me rehabilitarían si enviaba copia de mi DNI, a lo que me negué rotundamente”, agregó la actriz misionera, activa militante de organismos feministas locales.

Seguidamente, afirmó: “Se trata de un verdadero acto de censura. Yo utilizo este sistema por razones profesionales. Hice el topless en Iguazú solidarizándome con las chicas de Necochea, como sucedió en toda la Argentina”.

Según Pizarro, “Facebook está en guerra con los pezones de las mujeres, mientras no atiende pedidos de integrantes de la red de levantar sitios donde se promociona la prostitución infantil”, acotó.

(Por César Sánchez Bonifato, para La Nación)