Iris Chacón sobre su divorcio: “Me siento triste y dolida”

Misterio rodea separación de la “Vedette de América”

Iris Chacón y Junno Faría lucharon para que su matrimonio se mantuviera unido durante 40 años. Y así como compartieron los momentos felices y tristes durante ese tiempo, ayer hicieron pública su separación.

¿Los motivos? Para saberlos del todo habrá que esperar.

La pareja ya venía confrontando la desilusión y había intentado resolver la situación, por eso esperaron hasta ahora para hacerlo público.

“Tratamos de reconciliarnos, pero no se pudo. Es un lazo que se rompe”, confesó ayer la artista a este medio con voz triste.

Al preguntarle si la separación tuvo que ver con terceras personas, Iris se limitó a decir que “la verdad siempre sale a la luz”. Y aunque no quiso abundar en ello, sí dijo que la decisión de separarse les causa paz mental.

“Estamos los dos aliviados, hay cosas que no puedes seguir guardando por la salud física y mental nuestra. Obviamente no estoy alegre. Me siento triste y dolida por muchas cosas. Pero siempre he tenido que tomar decisiones ante situaciones difíciles, de caminos duros de recorrer y los he caminado con la frente en alto. En este momento me toca llevar esta situación, y lo voy a hacer lo mejor posible y a la altura de lo que soy, una profesional”.