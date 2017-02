La “desagradable” página en Facebook que implica a Clinton

El grupo "Hillary's Nasty Woman Society" tiene alta presencia en esa red social

Durante su campaña, el ahora presidente Donald Trump calificó a su entonces oponente Hillary Clinton como “nasty woman” (“desagradable mujer”), lo que desató una serie de críticas en su contra que no han cesado.

La expresión, sin embargo, dio nacimiento a un movimiento feminista que ha levantado su voz contra el mandatario y ha creado una marca de camisetas, bolsas, tazas, y sudaderas, principalmente, que se comercializan en varias tiendas en línea.

Uno de sus principales modos de promoción es con anuncios en Facebook que se han ganado presencia en esa red social.

“Nasty woman” es lo que se escribe en la mayoría de los atuendos, pero ahora también se venden productos con la palabra “resist” y otros mensajes, como “My flag, my country, but no my president”, ya están disponibles para hombres y mujeres.

Forbes destacó que cuando Trump se expresó de esa forma sobre Clinton, “sin quererlo” generó una marca que ha ido creciendo en internet.

“(Los productos) hacen girar el golpe de Trump para celebrar lo que piensan Clinton ejemplifica: ambición, inteligencia, poder y acción femeninos”, indicó la revista.

La mercancía ha ido cambiado, así como los mensajes que la acompañan, y se vende por TeeChip, donde se puede ofrecer cualquier producto para recaudar fondos sin costo inicial, indica la descripción de la web.

En este caso, los recursos de la venta de las camisetas con la leyenda “resist” irían al grupo de Parques Nacionales que han hecho un frente contra el presidente Trump, aseguran los promotores.

El grupo también vendió camisetas de la Marcha de la Mujer, realizada en Washington, el 21 de enero pasado.