Concierto de la semana: amor en tiempos de salsa

Tito Rojas, Nino Segarra, Maelo Ruiz y Giro López se dan cita en El Bronx para derretir el corazón de los neoyorquinos

Si todavía no tienes plan para la semana más romántica del año, ponle sabor y banda sonora de lujo en el concierto especial de San Valentín que ofrece el Lehman Center for the Performing Arts y que contará con Tito Rojas, Nino Segarra, Maelo Ruiz y Giro López en una reunión de talento salsero que promete ser inolvidable.

Má conocido como “El Gallo de la salsa”, el puertorriqueño Tito Rojas se convirtió en el cantante principal del Conjunto Borincuba hace ya 38 años. Desde entonces le han llovido los éxitos, los premios, el reconocimiento y cariño de un público que no se cansa de escuchar su “Noche de Boda”, “Señora de Madrugada” y “Por Mujeres Como Tú”. Hablamos con el de cantante de Humacao, días antes de su gran noche en el Lehman Center.

¿Cómo va a celebrar el día de los enamorados?

Todo el año y todos los días con mi esposa y mi familia. Este año con una celebración de lujo en el concierto “Amor en Salsa” con mis boricuas.

¿Qué canción le dedicaría a su esposa?

Todas las canciones que yo he hecho son para ella. Aunque su favorita es “Contigo Aprendí”, que canté con la Orquesta Puerto Rican Power. Lo suyo son los boleros.

¿Cómo son sus compañeros de escenario?

Son tremendos compañeros y son hermanos de la isla además. Cada uno tenemos una línea muy diferente y nos compenetramos bien. Vamos a celebrar con los colombianos, los mexicanos, los ecuatorianos, pero sobre todo con los nuyoricans.

¿Qué cree usted que caracteriza su estilo?

Yo soy ante todo original. Aunque con los años vas aprendiendo y añadiendo y quitando cosas, puedo decir que yo nunca he imitado a nadie.

¿En alguno de sus conciertos ha habido una declaración de amor o pedida de matrimonio?

En concierto nunca me ha pasado, pero sí mucha gente me dice “Tito, por tu culpa me casé con mi esposa” (risas). No hay nada como que te digan eso, es la mayor satisfacción.

¿Cuáles son sus planes para el 2017?

De aquí vamos a Pereira, a Medellín, Bogotá… no paramos. Normalmente me tomo un tiempo en año nuevo para reponer energías pero aparte de eso estoy al cien por cien todo el año.

¿Qué le anima a seguir en activo después de tantos años de carrera?

Bastante luché para ser aceptado por el público salsero como para parar ahora. Todo lo que sembré lo estoy cosechando ahora y no pienso en retirarme si no en aprovechar hasta el final.